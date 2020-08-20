Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, сообщает "Евроспорт" со ссылкой на El Mundo.
Криштиану сделал девушке предложение во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретиться с его друзьями. Джорджина ответила согласием.
На мероприятии не присутствовали члены семей Криштиану и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу - дата мероприятия еще не назначена.
Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017-м Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.
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⚽Зачем эта Лига чемпионов, когда рядом любовь!????❤️???????? ????Криштиану Роналду встретил Джорджину Родригес летом 2016 года. Их первая встреча состоялась в бутике Gucci, где Джорджина работала консультантом. ????Через несколько дней они вновь увиделись на другом мероприятии бренда. И именно там будущая пара смогла пообщаться в расслабленной атмосфере и вдали от рабочей обстановки. ????Впервые о романе Роналду и Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время матча "Реала" с "Депортиво". Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. ????????Роналду - португалец, а Родригес - аргентинка???????? Её папа, кстати, был футболистом и играл в низших лигах Аргентины и Испании. ????В конце весны 2017 года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. В начале августа испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. ????????????12 ноября португальская звезда футбола стал отцом в четвертый раз. У пары родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. ????В ноябре 2018 года в прессе появились слухи, что футболист сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, но свадьба, которая должна стать одной из самых пышных, не состоялась до сих пор. ????Были слухи, что у Криштиану и Джорджины была тайная свадьба, но этому нет никакого подтверждения. ????В одном из интервью Родригес рассказала, как проходят ее типичные семейные будни. Звездная мама начинает свой день с того, что будит детей и готовит им завтрак, затем немного играет с малышами, кормит их обедом и отдыхает. После этого Джорджина отправляется в спортзал и в спа-центр, а вечера обычно проводит с Криштиану у телевизора. ????"Как же мне повезло", - подписала Джорджина один из последних постов в своем Instagram. На одном из фото пара целуется. И каждый из них заявляет, что это была любовь с первого взгляда. Любите и будьте любимы! ⚽В прошедшем сезоне "Ювентус" Роналду в очередной раз стал чемпионом Италии. А в Лиге чемпионов "Ювентус" добрался лишь до стадии 1/8 финала, где сенсационно проиграл "Лиону". ????IG - georginagio
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