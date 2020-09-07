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Минспорта разъяснило реорганизацию ЦОПов в Шымкенте

Встречу провел Серик Жарасбаев.

Минспорта разъяснило реорганизацию ЦОПов в Шымкенте
Фото: ВКонтакте
Новости спорта Еще Около спорта
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Сегодня, 7 сентября, исполняющий обязанности председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев встретился с коллективом Центра олимпийской подготовки по видам стрельбы в городе Шымкент, сообщает пресс-служба организации. Целью стало разъяснение вопросов реорганизации республиканских ЦОПов. 

В целях исполнения поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который ранее выступил с Посланием, министерством начата работа по оптимизации данных учреждений. По ее окончании вместо существующих девяти центров будут функционировать три. 

Отмечается, что спортсмены и тренеры по итогам оптимизации не пострадают. Будет сокращен только административно-управленческий персонал за счет централизации.

"Сэкономленные средства за счет сокращения АУПа будут направлены на подготовку спортсменов, расширение календаря спортивно-массовых мероприятий, закупку экипировки, инвентаря и оборудования, в целом на улучшение материально-технической базы.

Таким образом, оптимизация центров в рамках поручения Президента Республики Казахстан позволит повысить качество подготовки достойного спортивного резерва в составы национальных сборных команд и воспитать плеяду будущих олимпийских чемпионов", - говорится в сообщении. 

 

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Метки:
Токаев Касым-Жомарт Казахстанский спорт

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