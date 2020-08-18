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Рыпакова, Артаев и Лория идут в политику. Рассказываем обо всех кандидатах на праймериз из спорта

Они хотят развивать детский спорт

Рыпакова, Артаев и Лория идут в политику. Рассказываем обо всех кандидатах на праймериз из спорта
Коллаж: Vesti.kz
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Целый ряд казахстанских спортсменов, действующих и бывших, успешно прошел регистрацию на внутрипартийные выборы Nur Otan, или праймериз. Например, в списке кандидатов есть сразу два олимпийских чемпиона - Ольга Рыпакова и Бахтияр Артаев - и многие другие. Корреспондент Vesti.kz разобрался, зачем спортсмены идут в политику и у кого из кандидатов действительно серьезные намерения и амбиции.

Для начала нужно объяснить, что такое праймериз. Это первичные или предварительные внутрипартийные выборы для отбора лучших кандидатов, которые будут соревноваться на парламентских выборах с представителями других партий. Праймериз очень популярен в США, где используется во время президентских выборов. Смысл механизма праймериз прост: выбирается один кандидат, чтобы однопартийцы не отбирали друг у друга голоса избирателей на основных выборах. Также он применяется в некоторых странах Латинской Америки и Европы. В каждой стране правила адаптируются под внутреннюю политическую ситуацию.


В Казахстане такой механизм применяется впервые. Особенности нашего праймериз состоят в том, что кандидаты могут бороться за места на всех уровнях - от районных и областных маслихатов до мажилиса. Кандидаты могут выдвигаться сами. Кроме того, есть квоты - молодежные и женские. Сам праймериз состоит из нескольких этапов: регистрация, агитация, дебаты с конкурентами и голосование. Регистрация участников праймериз в Казахстане завершилась в конце августа - в списке около десяти тысяч кандидатов.

Спортсменов, ставших участниками праймериз, можно разделить на две основные группы. Первая группа - те, кто уже имеет определенный административный опыт работы и серьезно настроен строить политическую карьеру. Вторая - атлеты, которые просто решили поддержать политический тренд, но пока не готов по различным причинам серьезно рассматривать эту стезю.

Рыпакова - за укрепление страны, Нахбаева - за образование

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Я хочу добиться новых высот с нашей страной, хочу чтобы наша страна занимала лидирующие позиции по всех сферах. Поэтому наряду с занятием с профессиональным спортом занимаюсь общественной деятельностью. Ведь от каждого из нас зависит развитие нашей страны. Каждый может участвовать в общественно-политической жизни страны, и вносить свой вклад в процветание Казахстана. И в этому могут способствовать праймериз партии «Nur Otan», которые стартовали 17 августа. Цель таких внутрипартийных выборов выявить на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслихате и Мажилисе. Хочу быть в числе граждан, которые будут укреплять нашу страну. Поэтому я подала заявление для участия в праймериз. #ЯидуНаПраймериз

Публикация от Olga Rypakova (@olgarypakova_official)

Начнем с тех, кто реально настроен приносить пользу обществу и активно работает над своей политической программой. В основном предложения этих кандидатов касаются развития массового и детского спорта, создания доступной инфраструктуры и комфортных условий для людей с особыми потребностями. Так, олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова уже несколько лет параллельно со спортивной карьерой занимается активной общественной деятельностью и является действующим депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата.

"Я хочу быть в числе граждан, которые будут укреплять нашу страну" - объяснила свое решение идти на праймериз Рыпакова.

Хороший опыт есть и у олимпийского чемпиона по боксу Бахтияра Артаева. После завершения профессиональной карьеры он успел поработать начальником управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима области, возглавлял Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана". А в 2009 даже несколько месяцев поработал акимом Айшабибинского сельского округа Жамбылской области.

Будет участвовать в праймериз и серебряный призер Олимпиады-2020, известный казахстанский борец Ислам Байрамуков. Его среди всех остальных спортсменов можно считать уже опытным политическим бойцом. Уже много лет он занимается активной общественной деятельностью при Ассамблее народа Казахстана, а также был депутатом маслихата города Алматы шестого созыва.



Очень здоровые политические амбиции показывает и неоднократная чемпионка Казахстана и Азии по шахматам 29-летняя Гулисхан Нахбаева. Еще в 2019 году она успешно прошла отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, а недавно ее назначили заместителем руководителя управления образования города Шымкент.

"С 2016 по 2019 годы я руководила Гроссмейстерской школой шахмат в Шымкенте, где главной целью являлось воспитание умного толерантного поколения посредством интеллектуальной игры. Как шахматистка, уверена, что будущее во многом зависит от уровня интеллекта и образованности населения. В настоящее время важно развивать сферу образования и науки в геометрической прогрессии. В разное время я преподавала шахматы, английский язык, как в университете, так и в школе. Мое призвание - быть полезной обществу" - сказала Нахбаева.  

Новичкам тут место

По сравнению с перечисленными спортсменами у легкоатлетки Ирины Эктовой и одного из лучших голкиперов в истории казахстанского футбола Давида Лория опыта административной работы поменьше. У Эктовой его, можно сказать, почти нет, но зато есть огромное желание поменять в лучшую сторону ситуацию в казахстанском спорте. Она всерьез намерена стать депутатом и навести порядок в вопросе финансирования спорта.

"Я хочу прославлять нашу страну не только на спортивной арене, а хочу приносить Казахстану пользу как депутат. Поэтому и подала заявку, мне к состязаниям не привыкать. В спорте, в его организации, есть много недочетов, которые требуют корректировки. К примеру, бюджетные деньги, которые нам выделяются на проведение сборов или другие цели, можно использовать эффективней. Я, как спортсменка, знаю о проблемах изнутри и знаю, как их решать" - призналась Эктова в интервью СМИ.

А вот Давид Лория уже некоторое время возглавляет Федерацию футбола города Нур-Султан. И свое желание стать депутатом он объяснил просто.

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Бүгінде Қазақстанда бұқаралық спорттағы түйткілді мәселелерді шешу үшін және жалпы ел спортының дамуы үшін заманауи көзқарас қажет. Қоғамға, елге және өзімнің туған қалама пайдамды тигізіп, дамуына үлес қосу мақсатында мен праймеризге барамын деп шештім. * * * Сегодня Казахстан нуждается в современном взгляде на проблемы массового спорта и развития спорта в целом. Я решил идти на праймериз потому что хочу быть полезным обществу, стране и родному городу.

Публикация от David Loria (@david_loriya)

"Я понимаю, что развитие детского и массового спорта позволит воспитать не только чемпионов, но и достойных граждан страны" - сказал бывший голкипер сборной Казахстана.

Среди кандидатов праймериз есть и несколько известных паралимпийцев. Например, Серик Есматов, который хочет развивать инфраструктуру Алматы для людей с особыми потребностями. А чемпион Азиатских Пара Игр-2018 в плавании Ержан Салимгереев попытается улучшить жизнь людей с особыми потребностями в родной Атырауской области.



Самым интересным для кандидатов будут следующие этапы, на которых нужно представлять свои программы и участвовать в открытых дебатах.

Боксеры - лучшие политики?

Среди участников праймериз также есть и другие именитые спортсмены. Это чемпионка мира по шахматам в разных возрастах Жансая Абдумалик, дзюдоист сборной Казахстана Елдос Жумаканов, чемпион мира по боксу-2013 Мерей Акшалов, участница Олимпиады-2012 гимнастка Анна Алябьева, серебряный призер Олимпиады-2016 штангистка Жазира Жаппаркул, бронзовый призер Олимпиады-2012 борец Акжурек Танатаров, чемпионка Казахстана по боксу Милана Сафронова, победитель "Казахстан Барысы" Айбек Нугымаров и другие.

Интересно, что участие в праймериз также примут несколько известных спортивных функционеров. Это генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин и экс-руководитель Управления спорта ВКО Аскар Можанов. В целом, спортсмены, ставшие политиками в Казахстане, явление не новое. Есть примеры Серика Сапиева, Ольги Шишигиной, Серика Конакбаева, которые были (Сапиев, Конакбаев) или остаются (Шишигина) депутатами Мажилиса Парламента РК.

Да и в мировой практике такие истории происходят регулярно. Так, обладатель "Золотого мяча" 1995 года футболист Джордж Веа сейчас является президентом Либерии.

А за кого бы из казахстанских спортсменов-участников праймериз проголосовали бы вы?

Фото: из открытых источников.

 

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Метки:
Рыпакова Ольга Артаев Бахтияр Лория Давид Абдумалик Жансая Сапиев Серик Серик Конакбаев Жаппаркул Жазира

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