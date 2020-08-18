Рыпакова, Артаев и Лория идут в политику. Рассказываем обо всех кандидатах на праймериз из спорта

Всеволод Хван

Целый ряд казахстанских спортсменов, действующих и бывших, успешно прошел регистрацию на внутрипартийные выборы Nur Otan, или праймериз. Например, в списке кандидатов есть сразу два олимпийских чемпиона - Ольга Рыпакова и Бахтияр Артаев - и многие другие. Корреспондент Vesti.kz разобрался, зачем спортсмены идут в политику и у кого из кандидатов действительно серьезные намерения и амбиции.



Для начала нужно объяснить, что такое праймериз. Это первичные или предварительные внутрипартийные выборы для отбора лучших кандидатов, которые будут соревноваться на парламентских выборах с представителями других партий. Праймериз очень популярен в США, где используется во время президентских выборов. Смысл механизма праймериз прост: выбирается один кандидат, чтобы однопартийцы не отбирали друг у друга голоса избирателей на основных выборах. Также он применяется в некоторых странах Латинской Америки и Европы. В каждой стране правила адаптируются под внутреннюю политическую ситуацию.



В Казахстане такой механизм применяется впервые. Особенности нашего праймериз состоят в том, что кандидаты могут бороться за места на всех уровнях - от районных и областных маслихатов до мажилиса. Кандидаты могут выдвигаться сами. Кроме того, есть квоты - молодежные и женские. Сам праймериз состоит из нескольких этапов: регистрация, агитация, дебаты с конкурентами и голосование. Регистрация участников праймериз в Казахстане завершилась в конце августа - в списке около десяти тысяч кандидатов.

Спортсменов, ставших участниками праймериз, можно разделить на две основные группы. Первая группа - те, кто уже имеет определенный административный опыт работы и серьезно настроен строить политическую карьеру. Вторая - атлеты, которые просто решили поддержать политический тренд, но пока не готов по различным причинам серьезно рассматривать эту стезю.



Рыпакова - за укрепление страны, Нахбаева - за образование

Начнем с тех, кто реально настроен приносить пользу обществу и активно работает над своей политической программой. В основном предложения этих кандидатов касаются развития массового и детского спорта, создания доступной инфраструктуры и комфортных условий для людей с особыми потребностями. Так, олимпийская чемпионка в тройном прыжкеуже несколько лет параллельно со спортивной карьерой занимается активной общественной деятельностью и является действующим депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата."Я хочу быть в числе граждан, которые будут укреплять нашу страну" - объяснила свое решение идти на праймериз Рыпакова.

Хороший опыт есть и у олимпийского чемпиона по боксу Бахтияра Артаева. После завершения профессиональной карьеры он успел поработать начальником управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима области, возглавлял Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана". А в 2009 даже несколько месяцев поработал акимом Айшабибинского сельского округа Жамбылской области.

Будет участвовать в праймериз и серебряный призер Олимпиады-2020, известный казахстанский борец Ислам Байрамуков. Его среди всех остальных спортсменов можно считать уже опытным политическим бойцом. Уже много лет он занимается активной общественной деятельностью при Ассамблее народа Казахстана, а также был депутатом маслихата города Алматы шестого созыва.







Очень здоровые политические амбиции показывает и неоднократная чемпионка Казахстана и Азии по шахматам 29-летняя Гулисхан Нахбаева. Еще в 2019 году она успешно прошла отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, а недавно ее назначили заместителем руководителя управления образования города Шымкент.



"С 2016 по 2019 годы я руководила Гроссмейстерской школой шахмат в Шымкенте, где главной целью являлось воспитание умного толерантного поколения посредством интеллектуальной игры. Как шахматистка, уверена, что будущее во многом зависит от уровня интеллекта и образованности населения. В настоящее время важно развивать сферу образования и науки в геометрической прогрессии. В разное время я преподавала шахматы, английский язык, как в университете, так и в школе. Мое призвание - быть полезной обществу" - сказала Нахбаева.

Новичкам тут место



По сравнению с перечисленными спортсменами у легкоатлетки Ирины Эктовой и одного из лучших голкиперов в истории казахстанского футбола Давида Лория опыта административной работы поменьше. У Эктовой его, можно сказать, почти нет, но зато есть огромное желание поменять в лучшую сторону ситуацию в казахстанском спорте. Она всерьез намерена стать депутатом и навести порядок в вопросе финансирования спорта.



"Я хочу прославлять нашу страну не только на спортивной арене, а хочу приносить Казахстану пользу как депутат. Поэтому и подала заявку, мне к состязаниям не привыкать. В спорте, в его организации, есть много недочетов, которые требуют корректировки. К примеру, бюджетные деньги, которые нам выделяются на проведение сборов или другие цели, можно использовать эффективней. Я, как спортсменка, знаю о проблемах изнутри и знаю, как их решать" - призналась Эктова в интервью СМИ.

А вот Давид Лория уже некоторое время возглавляет Федерацию футбола города Нур-Султан. И свое желание стать депутатом он объяснил просто.

"Я понимаю, что развитие детского и массового спорта позволит воспитать не только чемпионов, но и достойных граждан страны" - сказал бывший голкипер сборной Казахстана.

Среди кандидатов праймериз есть и несколько известных паралимпийцев. Например, Серик Есматов, который хочет развивать инфраструктуру Алматы для людей с особыми потребностями. А чемпион Азиатских Пара Игр-2018 в плавании Ержан Салимгереев попытается улучшить жизнь людей с особыми потребностями в родной Атырауской области.







Самым интересным для кандидатов будут следующие этапы, на которых нужно представлять свои программы и участвовать в открытых дебатах.



Боксеры - лучшие политики?



Среди участников праймериз также есть и другие именитые спортсмены. Это чемпионка мира по шахматам в разных возрастах Жансая Абдумалик, дзюдоист сборной Казахстана Елдос Жумаканов, чемпион мира по боксу-2013 Мерей Акшалов, участница Олимпиады-2012 гимнастка Анна Алябьева, серебряный призер Олимпиады-2016 штангистка Жазира Жаппаркул, бронзовый призер Олимпиады-2012 борец Акжурек Танатаров, чемпионка Казахстана по боксу Милана Сафронова, победитель "Казахстан Барысы" Айбек Нугымаров и другие.



Интересно, что участие в праймериз также примут несколько известных спортивных функционеров. Это генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин и экс-руководитель Управления спорта ВКО Аскар Можанов. В целом, спортсмены, ставшие политиками в Казахстане, явление не новое. Есть примеры Серика Сапиева, Ольги Шишигиной, Серика Конакбаева, которые были (Сапиев, Конакбаев) или остаются (Шишигина) депутатами Мажилиса Парламента РК.

Да и в мировой практике такие истории происходят регулярно. Так, обладатель "Золотого мяча" 1995 года футболист Джордж Веа сейчас является президентом Либерии.



А за кого бы из казахстанских спортсменов-участников праймериз проголосовали бы вы?



Фото: из открытых источников.