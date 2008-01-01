Как появились Головкин и Брайнт. Граффити-художник - о мировых звездах в Нур-Султане

На создание граффити с портретом чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) команде художников потребовалось три дня и десятки баллончиков с краской. Некоторые подробности реализации проекта корреспонденту Vesti.kz рассказал граффити-художник Евгений Швед.



По его словам, универсальная спортивная зона у столичного Триатлон Парка, где казахстанские мастера граффити изобразили мировых звезд, набирает популярность. Приходят не только любители спорта и здорового образа жизни, но и фанаты ярких фотографий.



- Я давно занимаюсь граффити, с 2004 года. Наверное, первый в городе такой человек. И когда городские власти планируют большие проекты, то они обращаются ко мне. В этот раз вышел на меня акимат района Алматы, чтобы создать зону притяжения под мостом у Триатлон Парка. Мы встретились и обсудили. Я предложил там сделать баскетбольные площадки, ведь они подходили по размерам. Сам занимался баскетболом, а когда оказался на месте, то прикинул, что тут можно повесить стритбольные кольца.



Сел за цифры и сделал проект. Показал его акиму Бектенбаю Есполову, и он его одобрил. Почему выбрал Коби Брайнта? В процессе реализации проекта пришла идея, что можно сделать стеночку, которая привлечет к себе внимание. Многие ведь люди знают, кто такой Брайнт. Многие фанатели по нему. Он известная личность, который в своей карьере прошел с самого низа до мировой звезды. Я боялся, что идею не примут, ведь он не казахстанец, но аким поддержал ее.



А сейчас мы изобразили Геннадия Головкина. Мы проектируем площадки и дальше, ведь они вызвали большой интерес. Пошел резонанс. Наша площадка никогда не пустует: тут снимают клипы, играют в баскетбол и фотографируются. Но мы работаем дальше - сейчас у нас в планах универсальная спортивная площадка для популярных видов спорта на свежем воздухе. Тут будут воркаут, кроссфит, йога и не только. И будет детская площадка с красивым оформлением. Я предложил, чтобы пригласили ребят из других городов, и получилась галерея из работ разных художников в тематике площадок.



- А сколько времени уходит на одну работу?

- Первый проект я делал один, и у меня ушла неделя. А в дальнейшем, когда каждый художник работал над своей колонной, то потребовалось два-три дня. Временных ограничений не было, поэтому можно было обстоятельно подойти к работе. Успеваешь и с людьми пообщаться, ведь такие проекты вызывают интерес. Кто-то подходит с вопросом, а кто-то - чтобы сфотографироваться.



- А как подбирается образ для работы, ведь вы выбираете его по фотоиллюстрации или это полет фантазии?

- Конечно, за основу берется фотография. Но я, допустим, беру фотографию и выполняю работу в своем стиле. Отбора для фото нет. Я просто вижу фотографии и представляю, что вот так все будет. Подбираю ракурсы.







- Коби Брайнта вы выбрали, потому что сами любите баскетбол, а он - величина в этом виде спорта. А почему был выбран Геннадий Головкин? Будут боксерские груши?

- Возможно, что так и будет. Зону будет курировать спортивный клуб, который планирует поставить туда тренеров и проводить занятия. Другой клуб хочет поставить ринг и повесить боксерские груши. Сейчас на нашей баскетбольной площадке идет наложение, потому что там собираются не только любители баскетбола, но и других видов спорта. Поэтому, когда появятся новые объекты, то удастся разгрузить локацию и распределить нагрузку.







Почему Головкин? Над проектом работали вместе с алматинской командой Repas. Я работал над центральной колонной, но весь проект выполнен в едином концепте. Ребята-авторы схожи по стилю, но сами абсолютно разные. Я курировал и направлял их, чтобы они тематики придерживались. Выбор для изображения Головкина был случайным, но если установят ринг, то можно проводить какие-то мероприятия. Чем удобно пространство под мостом? У нас в городе погода часто меняется, поэтому такая "крыша" - это спасательный вариант для спортивных площадок. Появятся тут еще аллеи и скверы, которые добавят эстетической красоты объекту. Вся эта территория будет отдана спорту и отдыху.



- Можно ли ожидать, что мы увидим звезд футбола или велоспорта, раз на объекте есть футбольные площадки и велодорожка?

- Не исключено. Мы решаем вопросы по мере поступления. Реализовали первый проект, а идея о втором возникла неожиданно. Видимо, всем все пришлось по душе, поэтому работу мы продолжаем. Скоро появятся две новые площадки, а место под третью уже асфальтируется. Мы предлагали еще сделать скейт-парк, но его также хочет возвести застройщик, поэтому мы дублировать не будем и подумаем над чем-нибудь другим. Место для работы много.







Граффити с портретом Геннадия Головкина появилось в Нур-Султане



Добавим, что граффити с портретом медалиста Олимпиады и чемпиона мира среди профессионалов Головкина появились в некоторых других городах Казахстана и американском Лос-Анджелесе.



Что касается, звездного баскетболиста, то Коби Брайнт трагически погиб в январе этого года.



Фото: Евгений Швед© (@swed_717)



От Алматы до Лос-Анджелеса. Улицы каких городов украшают граффити с Геннадием Головкиным