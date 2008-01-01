Исламхан станет моряком, Зайнутдинов - мэром, а Головкин...? Казахстанские спортсмены в новом популярном флешмобе

В Сети набирает популярность новый режим популярного приложения Gradient. На этот раз внимание пользователей привлек прогноз будущего по селфи. В результате обработки пользователям предоставляется информации о будущей профессии, накопленных денег, количестве детей и других параметров.



Vesti.kz применили функцию на казахстанских спортсменах. Ниже можно узнать, что будет с ними в перспективе. Если верить программе, конечно.



Геннадий Головкин, бокс





Никита Михайлис, хоккей





Бауыржан Исламхан, футбол





Ольга Рыпакова, легкая атлетика





Дмитрий Баландин, плавание





Бахтиер Зайнутдинов, футбол





Мария Агапова, ММА





Юлия Галышева, фристайл-могул





Бекзад Нурдаулетов, бокс





Александр Винокуров, велоспорт





Елдос Сметов, дзюдо





Жалгас Жумагулов, ММА





Алексей Луценко, велоспорт





Илья Ильин, тяжелая атлетика





Василий Левит, бокс





Юлия Путинцева, теннис



Важно! Подборка носит юмористический характер. Никаких целей оскорбить и обидеть не преследовалось.