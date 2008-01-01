Умер экс-футболист юношеской сборной Казахстана Айсултан Назарбаев

В КПЛ он провел один матч.

Айсултан Назарбаев. Фото: Федерация футбола Астаны©
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Сегодня 16:17
На 30-м году жизни скончался бывший полузащитник юношеской сборной Казахстана по футболу Айсултан Назарбаев, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

На юношеском уровне Назарбаев играл в австрийской "Адмире Ваккер" и английском "Портсмуте". Также он недолгое время был в академиях английских "Челси" и "Тоттенхэма". 

В 2006 году Назарбаев провел два матча за столичный "Рахат", а в 2007-м был в составе алматинского "Железнодорожника" - оба клуба выступали в первой лиге. Тогда же он играл за юношескую сборную Казахстана (до 17 лет).

В 2011-м Назарбаев выступал за дубль "Локомотива" (сейчас "Астана"), а 21 октября 2012 года провел свой единственный матч в КПЛ - вышел в стартовом составе каскеленского "Сункара" с "Актобе" (0:1) и был заменен на 65-й минуте. 

С февраля по октябрь 2017 года Назарбаев работал вице-президентом Казахстанской федерации футбола. До этого он заявлял об амбициях возглавить КФФ. 

26 августа Назарбаеву должно было исполниться 30 лет. 
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Сборная РК по футболу Тоттенхэм Челси Сункар ФК КПЛ-2020 Локомотив Астана Астана ФК КФФ Утраты Первая лига Казахстана
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