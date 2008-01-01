В Минздраве высказались об открытии спортивных матчей для зрителей

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о планах по допуску болельщиков на трибуны хоккейных и футбольных матчей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Разрешат ли болельщикам посещать домашние матчи хоккейного клуба "Барыс", футбольного клуба "Астана", игры чемпионата Казахстана по хоккею и другие внутренние турниры?" - спросила журналист на брифинге СЦК.

Есмагамбетова уточнила, что сегодня любые спортивные мероприятия с участием зрителей остаются под запретом.

"Учитывая, что хоккейные чемпионаты начинаются с 10 сентября, то, в принципе, время еще есть для их рассмотрения. Приниматься решение будет в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться на тот момент в нашей стране в целом или в отдельно взятом регионе. Сейчас любые спортивные мероприятия с участием зрителей запрещены, а далее будем двигаться с учетом эпидемиологической ситуации", - ответила главный санврач страны.

Напомним, что пока в Казахстане не проводятся спортивные соревнования даже без зрителей.