В Казахстане нас повезли в горы. Какая-то космическая свобода, природа красивая, что-то сказочное - российский комментатор

Он комментировал ЧМ по футболу на казахстанском телевидении.

Фото: Instagram.com/fedorovcoach©
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Сегодня 21:12
Российский комментатор Дмитрий Федоров в интервью Sports.ru рассказал о впечатлениях от Казахстана.

В 2014 году Федоров вместе с коллегой Романом Нагучевым комментировал матчи чемпионата мира-2014 по футболу для казахстанского телевидения. По его словам, в горах вблизи Алматы он ощутил невероятные эмоции. 

- Топ мест, которые впечатлили за всю жизнь?

- Не могу составить. Самые сильные впечатления бывают от путешествий, связанных с каким-то делом или с хорошей компанией. Все-таки когда ездишь один, даже если очень любопытно - все равно нет такого эффекта.

Вот сегодня вспоминал - мы с Романом Нагучевым ездили в Казахстан на месяц комментировать футбольный ЧМ-2014. Казахстан - это, с одной стороны, очень развитая страна, а с другой - там чтут традиции. Нас повезли в горы. И на километры - никого. Мне дали коня, он был такой, норовистый, но мы с ним договорились, он вел себя спокойно - и это было невероятное ощущение. Сегодня даже посмотрел эти фотографии - какая-то космическая свобода, вокруг природа красивая. Что-то сказочное.

А если говорить о топе, то у меня это новогодние поездки с друзьями, катание на горных лыжах. Новый год, все веселые, шутят, каждый день интеллектуальные игры, фильмы. Это самое замечательное, что только может быть - когда атмосфера пионерского лагеря, ощущение праздника у взрослых людей.

За месяц работы в Казахстане я заработал как за полгода на КХЛ-ТВ - Дмитрий Федоров

Метки:
ЧМ-2014 по футболу Алматы Телевидение
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Сегодня 21:12
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