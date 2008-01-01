Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"

Экс-полузащитник "Астаны
", а ныне игрок испанского "Хетафе
" Неманья Максимович
отправился в отпуск вместе с нападающим "Реала" Лукой Йовичем
, сообщает Telegraf.rs
.
Футболисты знакомы с детства - они вместе занимались в школе "Црвены Звезды" и прошли путь от юношеской до национальной сборной Сербии.
На отдых Максимович и Йович взяли своих возлюбленных - Кристину Милич
и Софию Милошевич
соответственно. Отпуск компания проводит на итальянском острове Капри.
Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
В "Хетафе" Максимович перешел
в 2018 году из испанской "Валенсии" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола
в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы - семь игр.
25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.