Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"

На отдых игроки взяли своих девушек.

Фото: Instagram Кристины Милич©
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Сегодня 19:17
Экс-полузащитник "Астаны", а ныне игрок испанского "Хетафе" Неманья Максимович отправился в отпуск вместе с нападающим "Реала" Лукой Йовичем, сообщает Telegraf.rs

Футболисты знакомы с детства - они вместе занимались в школе "Црвены Звезды" и прошли путь от юношеской до национальной сборной Сербии. 

На отдых Максимович и Йович взяли своих возлюбленных - Кристину Милич и Софию Милошевич соответственно. Отпуск компания проводит на итальянском острове Капри. 

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В "Хетафе" Максимович перешел в 2018 году из испанской "Валенсии" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы - семь игр. 

25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов. 
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