В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча

Полицейские Алматы прервали массовой просмотр футбольного матча в одном из гостинично-оздоровительных комплексов, сообщается на сайте Polisia.kz.

В заведение стражи порядка нагрянули ближе к полуночи. Отмечается, что жизнь там беззаботно кипела, в то время как в стране из-за карантина, направленного на борьбу с коронавирусом, запрещены массовые скопления людей.

"И это несмотря на ограничительные меры, связанные с ужесточением карантина. Верх безответственности со стороны руководства указанного заведения, которое создало условия для сбора на одной площадке большого количества людей.

К слову, на двух полях в мини-футбол играли 20 человек. Еще около 50 человек находились на летней площадке и следили за трансляцией футбольного матча.

Причем, замечу, что все посетители были без масок, о соблюдении социальной дистанции, понятно, говорить не приходится", - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Правонарушителей, включая персонал заведения, доставили в Управление полиции Турксибского района, где на каждого из них собраны административные материалы.