Скончался экс-футболист "Иртыша", "Шахтера" и других казахстанских клубов

Бывший вратарь ряда казахстанских команд Николай Калябин
скончался на 51-м году жизни, сообщает KazFootball.kz
. Причина смерти не уточняется.
Карьеру воспитанник павлодарского футбола начинал в 1988 году в "Тракторе", который позднее будет переименован в "Иртыш". С родным клубом он становился чемпионом Казахстана в 1993 году.
С 1994 по 2008 год Калябин играл за акмолинскую "Цесну", усть-каменогорский "Восток", семипалатинский "AES-Елимай", "Экибастузец", карагандинский "Шахтер" и степногорский "Аксу". Всего в высшем дивизионе чемпионата Казахстана сыграл 191 матч и пропустил 234 гола.
Карьеру игрока Калябин завершил в 38 лет. Затем он работал в ДЮСШ Павлодара, а в 2018 году входил в штаб представителя второй лиги "Аксу" из Павлодарской лиги.