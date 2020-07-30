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"Мальчики, не бейте девочек, а то они побьют вас!". Самая боевая девушка Казахстана - о самообороне

Она проводит бесплатные тренировки.

"Мальчики, не бейте девочек, а то они побьют вас!". Самая боевая девушка Казахстана - о самообороне
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В гостях у рубрики "Другой Ты" - самая боевая девушка Казахстана, четырехкратная чемпионка РК по карате-до, чемпионка страны по рукопашному бою, кикбоксингу и боксу, абсолютная чемпионка Республики Казахстан и серебряный призер чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту Мария Макатревич.

С января 2020 года Мария проводит бесплатные тренировки по самообороне для девушек и женщин, уделяя особое внимание тем, кто пережил домашнее насилие.

- Привет, Мария, очень рад познакомиться! Когда я узнал, что ты мастер спорта по боксу, мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по пожарно-спасательному спорту, то невольно представил такую мощную девушку с могучими мышцами. А ты такая тоненькая красавица и тем не менее достигла больших высот в контактных видах спорта. Откуда любовь к единоборствам?

- Добрый день! У меня с детства была тяга к боевым искусствам и рискованным видам спорта. Я была и остаюсь поклонницей Жан-Клода Ван Дамма, и в детстве меня даже все называли Ван Дамм Макатревич.

- Но почему не акробатика, не спортивные танцы, не гимнастика?

- Я пробовала и художественную, и спортивную гимнастику, в детстве меня отдавали в эти секции, но дело в том, что по физиологии я не тянусь, не гуттаперчевая. Через год тренеры пришли к моим родителям и попросили: пожалуйста, заберите свою дочь, ее никак нельзя ни согнуть, ни разогнуть. И я тогда уже полностью ушла в боевые искусства. До сих пор мечтаю сесть на полный шпагат - даже на карантине пыталась выполнить шпагат, прямо челлендж устроила себе ежедневный, но ничего не вышло, предел есть предел. Но даже с такой растяжкой я смогла добиться больших достижений.

- Как, кстати, мама относится к тому, что у нее дочь - Ван Дамм Макатревич?

- Она гордится!

- А как ты пришла в пожарно-спасательный вид спорта?

- Как-то раз я познакомилась с девушками, которые занимались пожарно-спасательным спортом, они рассказали мне о нем, я загорелась и решила заняться чисто для себя, без лишнего фанатизма. Но вот как-то у них не хватило людей на зимний чемпионат Казахстана, попросили выступить меня. И я подумала: ну а что, я же боксерша, я все смогу, я всех сильнее! Так я полюбила этот очень крутой вид спорта! У нас есть зимние и летние чемпионаты. Зимой всего два вида: подъем по штурмовой лестнице на второй этаж и "Сотня" - 100-метровая полоса с препятствиями; там нужно перебежать забор, взять пожарные рукава, пробежать бумы, скинуть рукава, соединить между собой разветвления и добежать до конца с соединением ствола. В прошлом году на чемпионате мира мы с девочками взяли серебряную медаль по боевому разлету.

- Я знаю, что ты еще работала телохранителем, то есть у тебя есть навыки владения огнестрельным оружием. Как ты туда попала?

- Мой тренер по боксу раньше готовил телохранителей, и когда я бросила бокс, он предложил мне попробовать себя и в школе бодигардов. Я снова загорелась, потому что в первую очередь подумала: "О! Оружие!" Дело в том, что у меня в детстве все игрушки были сплошь пистолеты да ножи. Мой отец работал в милиции, и я всегда мечтала стать каким-нибудь знаменитым следователем или сыщиком.

- Как прошел твой карантин?

- Я пересмотрела кучу фильмов о питании и уже продолжительное время не ем мясо и употребляю только растительные продукты. Мне очень интересно, как отреагирует на это мой организм, как будет расти мышечная масса, как будет выглядеть моя кожа, я хочу полностью понять, подходит мне это или нет. Не скажу, что мне это тяжело: я начала высыпаться и мой организм стал намного быстрее восстанавливаться.

- Ты стала бесплатно обучать девушек самообороне. Почему?

- Я увидела в социальной сети рекламу: "UranKZ тренирует сильных женщин! Бесплатные мастер-классы по самообороне для женщин". Они как раз приглашали волонтеров. Я им написала, что я тренер, есть определенные заслуги и что я могу этих женщин кое-чему научить. Не только самообороне, но дать и психологическую поддержку. Женщинам, если они подвергались насилию, потом очень сложно довериться мужчине. Мне кажется, что я могу научить женщин больше и лучше, чем это сделает мужчина.

- Почему мужчины прибегают к насилию?

- Очень часто из-за ревности. Но даже если женщина в чем-то виновата, это не повод поднимать на нее руку.

- Были ли у тебя моменты, когда ты сама кому-нибудь наваляла?

- Были. Часто меня представляют в мужской компании где-нибудь в клубе: "Это Мария, чемпионка по боксу, по рукопашному бою и так далее", и у мужчин возникает желание меня проверить: "Та-а-ак! А ну-ка давай, покажи нам, на что ты способна!"

- Жалеют потом о своей "проверке"?

- Жалеют… Хотя я человек не конфликтный. Понимаю, что ребята находятся под спиртными напитками, стараюсь не общаться. Ну, а если не успокаиваются, терплю-терплю, потом раз - "двоечка" прилетела, и разговор закончен.

- Есть ли у тебя критерии настоящего мужчины? Какого мужа ты хотела бы видеть рядом с собой?

- Для меня самое главное - характер. Чтобы человек имел свою точку зрения, свою позицию. Это потому, что я считаю себя сильным человеком. Если у мужчины есть характер, то он до конца будет с тобой, неважно - сильный он физически или не очень. У меня сейчас есть отношения с парнем. Он с характером, в хорошей спортивной форме.

- Но физически слабее тебя?

- Не думаю. Мне кажется, у нас с ним развиты разные мышцы.

- Какая у тебя цель в жизни? К чему ты стремишься и чего хочешь достичь?

- Если вы о спорте, то я бы хотела заняться стрельбой - спортом, где важна точность, а не сила. Если вы о работе, то я бы хотела проводить побольше бесплатных мастер-классов. Знаете, взяться за чемпиона может каждый, а мне нравится заниматься с людьми, за которых другие не хотят браться. Мне нравится тренировать того, у кого когда-то были нулевые шансы, чтобы показать ему результат и доказать: при желании ты можешь сделать все!

- В завершение нашей встречи прошу дать совет нашим читателям.

- Мальчики, не бейте девочек, а то они когда-нибудь побьют вас. Лучше приходите ко мне на тренировки и будете бить "лапы". И вы, девочки, тоже приходите, научитесь давать отпор или хотя бы умейте убежать. И еще обещаю научить вас всегда быть уверенной в себе!

 

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