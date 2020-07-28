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Центры олимпийской подготовки будут реорганизованы в Нур-Султане и Алматы

Соответствующее постановление приняло правительство РК.

Центры олимпийской подготовки будут реорганизованы в Нур-Султане и Алматы
Фото: КФБ. Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Еще Около спорта
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В Нур-Султане и Алматы будет проведена реорганизация ряда центров олимпийской подготовки, передает корреспондент Vesti.kz. Соответствующее постановление приняло правительство РК. 

"Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан,  Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по боксу" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по тяжелой атлетике" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан путем их слияния в Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки" в городе Алматы Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан,  Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по видам борьбы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки" в городе Нур-Султан Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по видам стрельбы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан путем их слияния в Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки" в городе Нур-Султан Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", - говорится в постановлении.

 

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