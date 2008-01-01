Укрепляем легкие! Представлен видеокурс дыхательной гимнастики при COVID-19

YouTube-канал "Другой Ты" представил видеокурс дыхательной гимнастики для профилактики осложнений бронхолегочной системы для пациентов с COVID-19, как находящихся в стационаре, так и проходящих лечение дома.

Упражнения, составленные ведущими спортивными специалистами Казахстана, собрали в себе лучшие отечественные разработки, методики Российской академии наук и китайской дыхательной практики Цигун. В разработке упражнений учитывается ряд особенностей клинического течения болезни, где помимо техник дыхания активно работает вспомогательная дыхательная мускулатура.

Данные видеокурсы помогут заболевшим COVID-2019 увеличить объем и глубину дыхания, очистить легкие при мокром кашле, ускорить восстановление в период реабилитации после перенесенной болезни.





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