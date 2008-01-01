Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана

За карьеру боксерша также выиграла пять медалей на чемпионате Азии.

Дарига Шакимова. Фото: КФБ©
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Вчера 17:21

Скончалась мать бронзовой призерки Олимпиады-2016 Дариги Шакимовой, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).  

Причина смерти не уточняется. 

"Боксерское сообщество выражает глубокие искренние соболезнования Дариге Шакимовой в связи с тяжелой утратой - смертью матери, Зейнеп Какеновны. Скорбим вместе с вами, Дарига", - говорится в сообщении. 

31-летняя Шакимова за карьеру также завоевала пять медалей на чемпионатах Азии - два "золота" (2010, 2015) и три "бронзы" (2008, 2017, 2019). 

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Метки:
Утраты Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2016 Бокс женский бокс женский бокс Казахстана Бразилия
Еще Около спорта
0
Вчера 17:21
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