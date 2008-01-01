Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана

Скончалась мать бронзовой призерки Олимпиады-2016 Дариги Шакимовой, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).



Причина смерти не уточняется.



"Боксерское сообщество выражает глубокие искренние соболезнования Дариге Шакимовой в связи с тяжелой утратой - смертью матери, Зейнеп Какеновны. Скорбим вместе с вами, Дарига", - говорится в сообщении.



31-летняя Шакимова за карьеру также завоевала пять медалей на чемпионатах Азии - два "золота" (2010, 2015) и три "бронзы" (2008, 2017, 2019).