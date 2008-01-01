ППСК "Астана" ликвидирован. Что будет с "Астаной" и "Барысом"?

Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" ликвидирован. Об этом на пресс-конференции заявил его генеральный директор Аскар Баталов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"ФНБ "Самрук-Казына" принял решение о ликвидации президентского спортивного клуба "Астана". Все права и обязательства переходят к фонду Samruk-Kazyna Trust. Теперь он будет являться учредителем спортивных клубов. Это решение было принято в целях исключения многоуровневой отчетности, а также исключения дополнительных затрат на содержание административно-управленческого персонала", - заявил Баталов, который отметил, что вопрос отказа от полного финансирования профессионального спорта не стоит.

Напомним, в состав ППСК "Астана" входили ФК "Астана", ХК "Барыс", БК "Астана" и велокоманда "Астана". По словам Баталова, все клубы продолжат свою работу.

"Они будут финансироваться напрямую из фонда "Самрук-Казына". До конца 2020 года будет разработан план мероприятий на 2021 год. Я продолжу курировать спортивное направление в составе Samruk-Kazyna Trust в качестве заместителя генерального директора, - сказал Баталов. - Время покажет, какие будут объемы финансирования в дальнейшем. В краткосрочной перспективе вопрос на 2021 год".

ППСК "Астана" был создан в декабре 2012 года по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева и при финансовой поддержке Фонда "Самрук-Қазына". Его задача заключалась в продвижении имиджа страны в мире спорта и в эффективном управлении спортивными проектами.