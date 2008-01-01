По инициативе Ассоциации боевых искусств в Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями, передает пресс-служба АБИК.

Мероприятие прошло при участии акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, почетного президента Ассоциации боевых искусств Акмолинской области, руководителя департамента КНБ Акмолинской области Сандибека Касенова и генерального директора Ассоциации боевых искусств Казахстана Абата Имамбаева. Новый спортивный комплекс получил название "Дарын".

В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритет необходимо отдать массовому спорту среди населения, приобщения подрастающего поколения к физической культуре.

"Выражаю огромную благодарность всем меценатам региона, а Федерации рукопашного боя Акмолинской области за участие в создании центра долголетия "Дарын", где наши особенные люди имеют возможность заниматься физической культурой и спортом", - отметил руководитель региона на открытии спортивного объекта.

Свою лепту за период капитального строительства комплекса внесли различные акмолинские компании, произведя спонсорские взносы в сумме 53 миллиона тенге. В комплексе одновременно могут заниматься спортом 60 человек с ограниченными возможностями.

Здесь созданы все необходимые условия: имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнесса. Кроме того, открыт уголок самообслуживания EGOV, а также будет проводиться обучение компьютерной грамотности.

В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса и крытого футбольного поля. В целом новое учреждение не только создаст благоприятные условия для сохранения здоровья среди людей с ограниченными возможностями, но и поможет обеспечить их адаптацию и реабилитацию.

К слову, в Акмолинской области на сегодня проживает 25 тысяч человек с особыми потребностями. Из них 30 процентов активно занимаются спортом. Среди них чемпионы по пауэрлифтингу, легкой и тяжелой атлетике, армреслингу, теннису и другим видам спорта.

Фото: пресс-служба АБИК©