В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Развитие спорта Водные виды спорта Гандбол Современное пятиборье Волейбол Зимние виды спорта Гимнастика Интеллектуальные Велоспорт Соревнования Автоспорт Баскетбол Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями

Там созданы все необходимые условия.

В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями
Фото: пресс-служба АБИК©
Новости спорта Другие Развитие спорта
0

По инициативе Ассоциации боевых искусств в Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями, передает пресс-служба АБИК.

Мероприятие прошло при участии акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, почетного президента Ассоциации боевых искусств Акмолинской области, руководителя департамента КНБ Акмолинской области Сандибека Касенова и генерального директора Ассоциации боевых искусств Казахстана Абата Имамбаева. Новый спортивный комплекс получил название "Дарын".

В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритет необходимо отдать массовому спорту среди населения, приобщения подрастающего поколения к физической культуре.

"Выражаю огромную благодарность всем меценатам региона, а Федерации рукопашного боя Акмолинской области за участие в создании центра долголетия "Дарын", где наши особенные люди имеют возможность заниматься физической культурой и спортом", - отметил руководитель региона на открытии спортивного объекта.

Свою лепту за период капитального строительства комплекса внесли различные акмолинские компании, произведя спонсорские взносы в сумме 53 миллиона тенге. В комплексе одновременно могут заниматься спортом 60 человек с ограниченными возможностями.

Здесь созданы все необходимые условия: имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнесса. Кроме того, открыт уголок самообслуживания EGOV, а также будет проводиться обучение компьютерной грамотности.

В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса и крытого футбольного поля. В целом новое учреждение не только создаст благоприятные условия для сохранения здоровья среди людей с ограниченными возможностями, но и поможет обеспечить их адаптацию и реабилитацию.

К слову, в Акмолинской области на сегодня проживает 25 тысяч человек с особыми потребностями. Из них 30 процентов активно занимаются спортом. Среди них чемпионы по пауэрлифтингу, легкой и тяжелой атлетике, армреслингу, теннису и другим видам спорта.

Фото: пресс-служба АБИК©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Около спорта
Новости
Сегодня
12:30
Развитие спорта

В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями
23 июня
10:16
Развитие спорта

ESPN составил рейтинг самых сложных видов спорта
19 мая
16:53
Развитие спорта

В НОК РК сменился генеральный секретарь
29 ноября 2019
18:00
Футбол

Бокс проиграл футболу по популярности в Казахстане
27 сентября 2019
15:53
Развитие спорта

НОК Казахстана впервые в стране провел международную конференцию по спортивной медицине
18 сентября 2019
16:48
Развитие спорта

Кулибаев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана
5 сентября 2019
16:44
Развитие спорта

НОК подводит итоги четырехлетия. Как изменился казахстанский спорт
29 июля 2019
14:05
Развитие спорта

"Спрос за использование средств повышен". Баталов рассказал об аудите в клубах ППСК "Астана"
4 июля 2019
16:57
Единоборства

Новый Дворец единоборств показали в Нур-Султане
21 марта 2019
22:22
Развитие спорта

Спортивные клубы "Астана" не будут переименованы - власти
23 октября 2018
16:10

Уголовной ответственности за допинг в Казахстане не будет
11 октября 2018
14:46

Казахстанские спортсмены за допинг могут лишиться свободы, квартир, премий и зарплат
14 августа 2018
16:09
Развитие спорта

Скандал с абитуриентами в Алматы: почему сотни юных чемпионов лишились грантов на обучение
30 июня 2018
14:40
Развитие спорта

В Астане появятся специализированная спортивно-тренировочная база и Колледж спорта
25 января 2018
18:20
Развитие спорта

Елсияр Канагатов покинул должность главы Комитета спорта
29 декабря 2017
16:13
Развитие спорта

"Астана" сегодня открывает неограниченные возможности для рекламы Казахстана в мире - Аманбек Кульчиков
28 июля 2017
21:31
Развитие спорта

Пример - "Барселона". Аманбек Кульчиков рассказал, что в ближайшее время изменится в "Астане"
27 апреля 2017
16:28
Развитие спорта

Олимпийские чемпионы поддержали изменения в законе о спорте
9 марта 2017
16:18
Развитие спорта

Тимур Кулибаев встретился с Томасом Бахом в Лозанне
24 января 2017
18:45
Развитие спорта

Выбран знаменосец сборной Казахстана на зимние Азиатские игры 2017 года
16 ноября 2016
15:36
Развитие спорта

НОК Казахстана участвует в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов
14 сентября 2016
11:15
Развитие спорта

В Алматы пройдет первая в Казахстане фитнес-конвенция с мировыми звездами
26 июня 2016
17:56
Развитие спорта

Карим Масимов начал Instagram видеозаписью с турнира "Астана-дуатлон 2016"
22 июня 2016
16:03
Развитие спорта

Должность президента в хоккейном клубе "Барыс" будет упразднена
27 февраля 2016
18:47
Развитие спорта

В Парке Первого Президента в Алматы прошел Зимний забег
28 декабря 2015
15:50

Первый этап конкурса "Мисс Tennisi.kz" продлен до 10 января
3 сентября 2015
13:14
Развитие спорта

В Казахстане открыт первый сельский спортинтернат
17 июня 2015
23:20
Развитие спорта

Более 1000 футбольных мячей раздали власти Талдыкоргана детям
28 апреля 2015
21:26
Развитие спорта

"Алматы марафон-2015" с высоты птичьего полета
10 апреля 2015
15:37
Развитие спорта

В Алматы впервые пройдет выставка SportWay EXPO Almaty-2015
2 февраля 2015
12:38
Развитие спорта

Пять казахстанских спортсменов будут отправлены на учебу по примеру Артаева и Сапиева
30 июля 2013
19:10
Развитие спорта

Ролик Eurosport о презентации ППСК "Астана"
3 апреля 2013
11:54
Развитие спорта

Спортивные события Казахстана от 30.03.13
25 декабря 2012
12:14
Развитие спорта

Презентация президентского профессионального клуба "Астана"
17 декабря 2012
17:26
Развитие спорта

Развитие казахстанского спорта в годы независимости
25 декабря 2009
17:14
Другие

спорт фото
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика