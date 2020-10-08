"Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни

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В гостях у ведущего рубрики "Другой Ты" Валихана Тена - популярнейшая казахстанская киноактриса, телеведущая и альпинистка Айсулу Азимбаева. Айсулу знакома зрителям по художественным фильмам и сериалам, среди которых "Асель, друзья и подруги", "Препод", "Джокер", "Домашние войны", "Она", "В сетях", "100 минут о любви". Актриса сыграла и множество театральных ролей, она - ведущая нескольких телевизионных проектов.
Айсулу Азимбаева - приверженница здорового и спортивного образа жизни. Она профессионально танцует, занимается альпинизмом, ей покорились вершины Эльбрус, Нам-Цо и Казбек. Кроме этого, девушка увлекается марафонским бегом, а в 2018 году она стала амбассадором народного челленджа "Другой Ты".
- Айсулу, я вижу, что вы с каждым годом становитесь все спортивнее и спортивнее. Сегодня на вас майка с логотипом Парижского марафона. Вы и там побывали?
- Побывала. Дело в том, что несколько лет назад я задумалась, какой бы еще вид спорта мне выбрать. Остановилась на беге, потому что бегом я могу заниматься каждый день в любое время года и получать максимум удовольствия и пользы. Бег - это универсальный вид спорта.
- Я слежу за вашими тренировками, благо, нынешние социальные сети это позволяют, и, как тренер, замечаю, что вы занимаетесь бегом достаточно профессионально, вместе с известными тренерами. Какие цели вы ставите перед собой?
- Начну с предыстории. Я очень люблю горы, занимаюсь альпинизмом, и как-то мы были в тренировочном лагере на Туюк су. Там тренер мне сказал, что я должна подтянуть ОФП, для этого желательно заняться бегом на длинные дистанции. Я позвонила своему старому знакомому - тренеру Геннадию Зеленскому...
- Немного перебью. Мастер спорта по легкой атлетике Геннадий Зеленский - известный алматинский тренер, воспитавший не один десяток спортсменов для "Алматы марафона". Он всегда ставит перед своими учениками высокую планку…
- Так и вышло. Я начала заниматься осознанным бегом, вскоре пробежала десять километров, потом дважды бежала на Алматинском полумарафоне, а потом набралась смелости и зарегистрировалась на Парижский марафон. Показала тренеру регистрационный листок и поставила его перед фактом. Вот он и подготовил меня к этому марафону.
- Два года назад мы с вами и другими неравнодушными казахстанцами сделали большое дело - организовали национальный челлендж "Другой ты". Помните?
- Это было просто классно! Я почувствовала себя членом большой спортивной семьи.
- Идея челленджа состояла в том, что каждый человек может изменить себя к лучшему. Нужно было 21 день заниматься любым видом физической активности, снимать свои тренировки на фото и видео и выкладывать их в соцсетях. Челлендж оказался настолько популярным, что количество его участников перевалило за 300 тысяч человек. Специфика этого челленджа была в том, что человеку, участвовавшему в нем, нужно было на кого-то равняться, и многие равнялись на вас.
- Я хочу похвастать: мне писали целые коллективы со всех 17 регионов страны - врачи, школьники, военные. "Айсулу! Мы каждый день делаем физические упражнения, мы участвуем в челлендже вместе с вами!" Я думаю, что вызов "Другой ты" вместе со многими спортивными массовыми мероприятиями привел к тому, что в Казахстане за последние три года спортом стало заниматься все больше и больше людей. И, кстати, карантин послужил этому своеобразным катализатором - мы поняли, что спорт - главный источник здоровья и иммунитета.
- А вы эту важную вещь о спорте поняли, наверное, с детства?
- Да, потому что мой папа был всю жизнь связан со спортом.
- Не просто со спортом, а с экстремальным видом спорта. Мало того, что папа Айсулу - Марат Азимбаев - был известным дзюдоистом, первым казахом - чемпионом СССР и Европы, он еще прославился как актер и каскадер, который снялся в таких фильмах, как "Гибель Отрара", "Игла", "Сила богов" и "Бойся, враг, девятого сына".
- И поэтому я с ранних лет занималась спортивными и бальными танцами, посещала уроки музыки, вокала, училась играть на пианино, гитаре и скрипке. Позже все это мне очень помогло в театре. Особенно пригодилась танцевальная подготовка, ведь танцы очень близки к спорту, там важны растяжка, стабилизация, координация и так далее. Кроме этого, танцы - отличная кардиотренировка.
- Ну что же, мы вспомнили детство, а теперь давайте вернемся в наши дни. Итак, вы стали марафонкой. Что вы чувствовали во время первого забега?
- Я на всю жизнь запомнила дату своего первого полумарафона - это было 21 апреля 2018 года. А у моего брата 20 апреля была свадьба. Я его слезно умоляла не ставить свадьбу в этот день, но меня не послушали. Я погуляла на свадьбе, но не до конца, потому что очень соблюдала режим подготовки, составленный тренером - спала по часам, ела по часам и так далее. Утром я надела свою новую форму и даже подкрасила ресницы. Не смейтесь, я просто хотела быть красивой, как легкоатлетки на Олимпиаде, которые выходят на старт в полном "макияжном вооружении". Я подумала: а вдруг кто-то сделает классную фотографию, и все увидят меня, красивую! Ведь марафон - это не просто "старт-финиш", это праздник, это музыка, это нарядные болельщики, это красочная сцена, это сувениры, танцы, барабаны! Конечно, я волновалась, все думала, как преодолею затяжной подъем до Аль-Фараби, как возьму старт. Дело в том, что я не взрывная бегунья, я стайер, а не спринтер. И вот я пробежала этот первый полумарафон, на финише даже были слезы - ведь это было первый раз в жизни. И еще я запомнила вкус газировки - сладкой и липкой. Тем более, что глюкоза, которая есть в этой газировке, так нужна в этот момент организму. И еще я запомнила на всю жизнь невероятно вкусные блинчики с творогом, которые мы после забега поедали в алматинском кафе!
- Я открою тайну: и у мужчин бывают слезы на финише. Это происходит не из-за истощения или усталости, а от избытка эмоций. Когда ты пересекаешь финишную черту после 42 километров забега, когда тебе надевают медаль, и ты понимаешь, что этих секунд уже не вернуть никогда. Твой сегодняшний бег, твоя многодневная подготовка, твои сомнения - все осталось в прошлом. И ты плачешь… Кстати, а после Парижского марафона вы плакали?
- Немного.
- Что больше всего запомнилось на марафоне в Париже?
- Я планировала пробежать дистанцию 42 километра за четыре часа и 30 минут. Но мой тренер сказал: ты способна пробежать быстрее четырех часов. Я ответила: "Давайте не будем ставить такую цель, потому что, если я не смогу, потом буду чувствовать себя неудачницей". Но! Я бежала как машина и… смогла закончить бег на отметке три часа и 46 минут! Потом я увидела в раскладке, что каждый километр я проходила практически за одно время - пять минут и 27 секунд. Иногда было секундной больше, иногда секундой меньше, но в среднем вышла вот такая стабильная цифра. Для меня это было открытием самой себя - значит, я могу точно рассчитывать свои силы.
- Какие эмоции были тогда?
- Во время марафона я всегда кайфую. Я люблю чувствовать время, плыть в потоке времени. Прикидывать самой, без часов, сколько секунд прошло, сколько осталось. Ну и, конечно, Парижский марафон крут тем, что ты бежишь в "объятиях" самого красивого города в мире, тебя окружает легендарная архитектура. А еще там через каждые пять километров стоят барабанщики, которые выбивают праздничные ритмы, пожарные с гидрантами создают для марафонцев искусственные фонтаны, и ты можешь пробежать сквозь прохладную струю воды. И со всех сторон болельщики - парижане в нарядных одеждах. Все кричат, все подбадривают, все счастливы - в Париж пришел Большой марафон! Одним словом, это действительно "праздник, который был с тобой". Я мечтаю о том времени, когда в Алматы будут приезжать люди, чтобы приветствовать марафонцев. Я призываю всех жителей Казахстана поддерживать спорт, участвовать в спорте и жить спортом!
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