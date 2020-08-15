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Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа

Выпуск "Другой Ты" с психотерапевтом Вахтангом Джапаридзе.

Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа
Фото: "Другой ты"©
Новости спорта Около спорта Здоровый образ жизни
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Ментальные техники, направленные на копирование или моделирование поведения людей - это, прежде всего, инструмент совершенствования личности, возможность раскрытия человеческого потенциала, один из способов развития компетентности в окружающем мире.

О том, что это такое в действительности, вы узнаете из беседы ведущего рубрики "Другой Ты" Валихана Тена и психотерапевта Вахтанга Джапаридзе.


- Нужны ли спортсменам знания в психологии?

- Нужны. Дело в том, что спортсмены на тренировке показывают топовую результативность, а на соревнованиях она часто снижается. Почему? Потому что атлет не может на чемпионате в рамках стресса получить доступ к тому состоянию, в котором ему доступны его самые успешные ментальные стратегии. И mental-тренер развивает способность спортсмена сохранять концентрацию на том самом пиковом состоянии, где ему доступна "лучшая версия" самого себя. Вы же сами прекрасно владеете этой методикой, поэтому слоган вашего YouTube-канала и звучит так же - "Лучшая версия тебя".

Ментальные техники способны решить до 10 задач в спорте. Во-первых, научить спортсмена удерживать и сохранять "ментальный фокус". Во-вторых, если у вас что-то не получилось, вы с помощью определенных техник сможете "отмотать" время назад, поменять некоторые настройки своего мышления и перепрограммировать свою поведенческую модель таким образом, чтобы в следующий раз в аналогичных условиях выступить более результативно. То есть использовать ошибки, чтобы расти. В-третьих, ускорить восстановление после травмы. Ведь физически тело может восстановиться, но останется какой-нибудь психологический "тормоз". Это может помочь самому тренеру выработать эффективное видение развития своей команды.

Также с помощью этой психотехнологии можно убрать серьезное препятствие - страх победы. Бывает, что у спортсмена нет вдохновляющего видения, какой-то перспективы, высот, которые он может штурмовать. Страх победы берется чаще всего из прошлых неудач - человек не хочет испытывать разочарование по второму разу. Поэтому очень важно периодически создавать образ того результата, к которому стремишься: локально - на отдельной тренировке, глобально - в рамках всей карьеры. Здесь нужна точечная работа с подсознанием.

- Подсознание - коварная вещь, тяжело его контролировать?

- Им просто управлять, если вы знаете, как это сделать. Программы, которые мы используем для контроля поведения, создаются на сознательном уровне. Допустим, ребенок не умеет есть ложкой. Его постепенно переучивают: учат держать ложку, но он берет ложку неправильно, его поправляют, и так тысячи раз. Через некоторое время навык есть ложкой становится автоматическим, уходит в "режим автопилота", то есть в подсознание. Так же и в спорте. Ментальные тренировки могут помочь спортсмену очень быстро освоить новые навыки. При условии, что тренер четко понимает, какой навык сейчас нужен.

- Получается, что, овладев ментальными инструментами, человек сможет управлять эмоциями и практически никогда не будет грустить и уходить в депрессию?

- Овладеть техникой не так уж сложно. Но это не значит, что исчезнут депрессии и проблемы, это жизнь. Будут происходить трагедии, просто вы не будете в них застревать. Спотыкаться будете реже и научитесь такой вещи, как "ориентированный ответ". Это как собака реагирует на помеху. Она лежит, вдруг проезжает мотоцикл. Собака гавкнула, отреагировала на шум, мотоцикл проехал, она расслабилась. Психотехники так же помогают мозгу расслабиться и забыть про незавершенные действия. Например, ты собирался позвонить, тебя отвлекли, и ты забыл. И когда таких незавершенных действий скапливается много, с мозгом происходит то же самое, что и с компьютером. Открыто много окон - и компьютер виснет, начинает глупеть в прямом смысле слова. Психометодики помогают очень быстро закрыть эти ненужные окна, чтобы снова вернуть быстроту мышления.

- Какие навыки практической психологии могут помочь в нынешнее время пандемии, карантина, чтобы в изоляции не сойти с ума, а наоборот, что-то улучшить?

- Мы оказались в состоянии потери контроля над своей жизнью. А эта потребность такая же фундаментальная, как и все базовые потребности. Соответственно, это вызывает у человека стресс. Первой реакцией была мобилизация, все сразу ринулись все скупать. И у всех вначале была надежда: сейчас месяцок дома посидим, а потом снова выйдем на улицы, и все будет нормально. Нет, стресс пошел дальше, и мы не смогли восстановить контроль над своей жизнью. У многих начинается психологическая деградация и появляются инстинктивные реакции, иногда агрессивные. Поэтому очень важно периодически восстанавливать чувство контроля. Шкаф свой переберите. Из телефона удалите ненужное. Начните везде вносить структуру, создавать порядок!

Следующее, что надо сделать, – создать чувство перспективы, что будущее есть! У меня есть пример работы с онкологическими больными. Первым делом я выяснял, есть ли у них картина своего будущего дальше чем на несколько месяцев. Представляет ли себя человек через 5 лет? А через 10 лет? Если не представлял, то я помогал искусственно это будущее нарисовать, а потом приучить мозг, что жизнь продолжится и в отдаленной перспективе. Почему? Потому что образы будущего – это сигнал иммунной системе нормально работать. Как создать у себя ощущение перспективы? Представьте себе следующее: прошел год, два или три, и вы видите самого себя – человека, который доволен жизнью. Вы здоровы, счастливы, успешны. Вы еще не знаете, как именно к этому придете, но цельный, большой, живой, цветной образ очень важно создать. Минуту времени в день нужно, чтобы создавать себе такую картину - всего-то минутку! И вот тогда наступит понимание конкретного шага.

Запомните: у нашего сознания есть способность читать вариантность будущего! Наше "Я" состоит из двух персонажей, как бы едущих на поезде. Первый находится внутри поезда, и все, что он созерцает, это обрывки пейзажей за окном. Другой сидит на крыше поезда и ясно видит, куда поезд едет и есть ли там рельсы. Наша задача в том, чтобы создать между этими персонажами коммуникацию.

Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале #ДругойТы:

 

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Метки:
Другой ТЫ

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