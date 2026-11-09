Ямаль побил рекорд Месси и всписал своё имя в историю футбола

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль установил историческое достижение в чемпионате Испании, став самым молодым футболистом, которому удалось отдать 40 голевых передач в рамках Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Ямаль установил рекорд всех времён в Ла Лиге

Юный испанец отметился результативной передачей в матче против мадридского "Атлетико" (2:1), которая помогла каталонцам забить победный гол. Благодаря этому ассисту на счету Ямаля стало 40 голевых передач в чемпионате Испании.

По данным MisterChip, на момент установления рекорда вингеру было всего 19 лет и 118 дней. Таким образом, он опередил предыдущего рекордсмена почти на три года.

Для сравнения, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оформил свой 40-й ассист в Ла Лиге в возрасте 23 лет и 158 дней.

В число самых молодых футболистов, отдавших 40 голевых передач в чемпионате Испании, также входят:

Ламин Ямаль — 19 лет и 118 дней;Лопес Уфарте — 22 года и 15 дней;Адриан Эскудеро — 22 года и 349 дней;Сегуи — 23 года и 74 дня;Эчеберрия — 23 года и 158 дней;Лионель Месси — 23 года и 158 дней.Статистика Ямаля в текущем сезоне

В нынешнем сезоне 19-летний вингер провёл 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 220 миллионов евро. Это делает его самым дорогим футболистом мира по оценке портала.

Ранее Ямаль обошёл всех футболистов мира и показал уникальный результат.

Добавим также, что Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико" по ещё одному показателю.

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