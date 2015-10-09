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Испания
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Ямаль побил рекорд Месси и всписал своё имя в историю футбола

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Ямаль побил рекорд Месси и всписал своё имя в историю футбола Ламин Ямаль (на фото выше) празднует гол "Барселоны" с Рафиньей Диасом. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль установил историческое достижение в чемпионате Испании, став самым молодым футболистом, которому удалось отдать 40 голевых передач в рамках Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль установил историческое достижение в чемпионате Испании, став самым молодым футболистом, которому удалось отдать 40 голевых передач в рамках Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Ямаль установил рекорд всех времён в Ла Лиге

Юный испанец отметился результативной передачей в матче против мадридского "Атлетико" (2:1), которая помогла каталонцам забить победный гол. Благодаря этому ассисту на счету Ямаля стало 40 голевых передач в чемпионате Испании.

По данным MisterChip, на момент установления рекорда вингеру было всего 19 лет и 118 дней. Таким образом, он опередил предыдущего рекордсмена почти на три года.

Для сравнения, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оформил свой 40-й ассист в Ла Лиге в возрасте 23 лет и 158 дней.

В число самых молодых футболистов, отдавших 40 голевых передач в чемпионате Испании, также входят:

  • Ламин Ямаль — 19 лет и 118 дней;
  • Лопес Уфарте — 22 года и 15 дней;
  • Адриан Эскудеро — 22 года и 349 дней;
  • Сегуи — 23 года и 74 дня;
  • Эчеберрия — 23 года и 158 дней;
  • Лионель Месси — 23 года и 158 дней.

Статистика Ямаля в текущем сезоне

В нынешнем сезоне 19-летний вингер провёл 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 220 миллионов евро. Это делает его самым дорогим футболистом мира по оценке портала.

Ранее Ямаль обошёл всех футболистов мира и показал уникальный результат.

Добавим также, что Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико" по ещё одному показателю.

Воспитанник "Реала" обошёл Ямаля с Кейном в новом клубе и стал лучшим в Лиге чемпионов

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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