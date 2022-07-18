Польский футболист Роберт Левандовски присоединился к "Барселоне", которая проводит предсезонные сборы в Майами. А пресс-служба клуба опубликовала видео, как Левандовского встретили в "Барселоне".

Польский футболист прокомментировал свой переход так: "Я очень рад присоединиться к "Барселоне". Вперед, "Барса". Последние дни были долгими, но начинается новая глава в моей жизни, это новый вызов. Я являюсь футболистом, который хочет выигрывать. Не только отдельные матчи, а титулы. Я надеюсь, что с самого начала сезона мы будем побеждать и бороться за трофеи. Я хотел играть за лучшие клубы чемпионата Испании. "Барселона" - это топ-клуб. Надеюсь, что мы сможем выиграть все возможные титулы".

Напомним, ранее немецкая "Бавария" сообщила, что достигла договоренности с "Барселоной" о переходе Левандовского. Поляк перешел в "Баварию" в 2014 году из дортмундской "Боруссии". В составе мюнхенского клуба форвард провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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