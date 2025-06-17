"Уже реальная сила!" Легенда "Реала" шокировал футбольный мир заявлением в адрес Ямаля

Серхио Рамос - легендарный защитник "Реала" и двукратный чемпион мира и Европы в составе сборной Испании - дал высокую оценку своему молодому соотечественнику: 17‑летнему вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю, который также побеждал на Евро в "Красной фурии", сообщают Vesti.kz.

"Для меня Ламин - это уже реальная сила, которая продолжает прибавлять. Он бьет рекорды, которые нетипичны для его возраста. Я желаю Ламину всего наилучшего, пускай он и играет за "Барселону". Потому что я всегда желаю успеха нашей национальной сборной", - приводит слова Рамоса Goal.

В сезоне‑2024/25 Ямаль отметился впечатляющими 18 голами и 25 ассистами в 55 матчах за "Барсу" во всех турнирах, что делает его одним из главных претендентов на "Золотой мяч".



