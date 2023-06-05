Уход Бензема из "Реала" стало сюрпризом для Анчелотти

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 10:13
©footballhd.ru

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об уходе Карима Бензема. По словам итальянского специалиста, решение французского форварда стало для него сюрпризом, сообщают Vesti.kz.

Испанский клуб объявил об уходе Бензема 4 июня. 6-го числа состоится прощальная церемония игрока. 

"Я тренировал одного из лучших в мире. Не только как нападающего, но и как полноценного футболиста. Он прекрасный человек, добрый, скромный, серьезный. Мы не можем быть счастливы, но мы должны уважать его. Он заслужил право принимать решение. Он делал незабываемые вещи. Это было неожиданно, но это часть переходного процесса. У нас есть время подумать о том, что мы будем делать дальше. Я говорил с ним сегодня утром, и он сказал мне, что уходит. Я выразил ему все свое уважение за все, что он сделал", - приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что Бензема достиг договоренности с саудовским "Аль-Иттихадом", в котором будет получать около 100 миллионов евро в год.

Бензема защищал цвета "Реала" с 2009 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 24 матча, забил 19 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Анчелотти Карло

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