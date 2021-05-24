Серхио Рамос может отказаться от участия в Евро-2020 в составе сборной Испании ради Олимпиады

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос может отказаться от участия в чемпионате Европы, чтобы поехать на летние Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Eurosport.

35-летнему футболисту предстоит разговор с главным тренером национальной команды Луисом Энрике, во время которого он обсудит самочувствие после трудного сезона, в котором часто травмировался.

Сейчас Рамос здоров, но на все турниры его может не хватить. Он думает о том, чтобы сконцентрироваться не на Евро-2020, а на Олимпиаде.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Олимпийский игры в Токио, которые перенесены с прошлого года, начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.

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