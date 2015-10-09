В "Реале" вынесли вердкит своему таланту: он блистает в новом клубе

Мадридский "Реал" доволен прогрессом аргентинского вингера Франко Мастантуоно, который выступает за итальянскую "Фиорентину" на правах аренды, передают Vesti.kz.

В Мадриде довольны развитием Мастантуоно

19-летний футболист перебрался во Флоренцию летом 2026 года и должен провести в составе "фиалок" оставшуюся часть сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство "королевского клуба" не считает приобретение аргентинца ошибкой и уверено, что выбранный вариант с арендой позволяет ему продолжать развитие.

В "Реале" положительно оценивают выступления молодого игрока в Италии и считают "Фиорентину" подходящей командой для его прогресса.

Мастантуоно успешно проявляет себя в Италии

В составе флорентийцев аргентинец провёл 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и в сентябре был признан лучшим игроком месяца в клубе.

Напомним, "Реал" приобрёл Мастантуоно у аргентинского "Ривер Плейта" в 2025 году за 45 миллионов евро. Этот переход стал рекордным по сумме трансфера футболиста из чемпионата Аргентины. Однако в дебютном сезоне в Испании вингеру не удалось закрепиться в основном составе мадридцев.

Действующий контракт восходящей звезды с "Реалом" рассчитан до 2031 года.

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