"Реал" и "Барселона" объявили состав на эль-класико

Сегодня, в ночь с 26 на 27 октября состоится центральный матч 11-го тура испанской Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной", сообщают Vesti.kz. Клубы объявили состав на этот встречу.

Игра в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоится в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке, а также, на телеканале Setanta Sports 2.

Стартовые составы команд:

"Реал": Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Беллингем, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Винисиус, Мбаппе.

"Барселона": Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

После десяти туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Реал" с 24 баллами занимает второе место.

"Барселона" при девяти победах потерпела одно поражение, а "Реал", выиграл семь матчей и три сыграл вничью.