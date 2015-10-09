"Реал" договорился о контракте со звездой за 150 миллионов евро

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с мадридским клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, обе стороны хотят продолжить сотрудничество и уже достигли предварительной договорённости по новой сделке. В "Реале" считают, что Винисиус является "наследием" клуба.

Отмечается, что противоречия, возникшие между сторонами по новому контракту после клубного чемпионата мира, были урегулированы. Винисиус и "Реал" понимают, что продление контракта прекратит слухи, после чего наступит "этап стабильности и спокойствия", на котором игрок и клуб получат выгоду в спортивном, социальном и экономическом плане.

25-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 338 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 111 голами и 87 результативными передачами.

Контракт бразильца с мадридским клубом истекает в 2027 году. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.