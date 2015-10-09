Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 15:00
 

"Реал" договорился о контракте со звездой за 150 миллионов евро

"Реал" договорился о контракте со звездой за 150 миллионов евро

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с мадридским клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, обе стороны хотят продолжить сотрудничество и уже достигли предварительной договорённости по новой сделке. В "Реале" считают, что Винисиус является "наследием" клуба.

Отмечается, что противоречия, возникшие между сторонами по новому контракту после клубного чемпионата мира, были урегулированы. Винисиус и "Реал" понимают, что продление контракта прекратит слухи, после чего наступит "этап стабильности и спокойствия", на котором игрок и клуб получат выгоду в спортивном, социальном и экономическом плане.

25-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 338 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 111 голами и 87 результативными передачами.

Контракт бразильца с мадридским клубом истекает в 2027 году. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
13 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
14 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
15 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
16 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
17 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 01:00   •   не начат
Эльче
Эльче
(Эльче)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Реал М
Проголосовало 7 человек

Живи спортом!