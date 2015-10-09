Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:11
 

Новый тренер "Реала" Арбелоа приняло решение по Мбаппе и Винисиусу

Новый тренер "Реала" Арбелоа приняло решение по Мбаппе и Винисиусу ©x.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" назвал состав на матч 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа включил в стартовый состав всех звезд клуба, в том числе и Килиана Мбаппе с Винисиусом Жуниором.

Состав "Реала":

Куртуа, Каррерас, Хёйсен, Асенсио, Вальверде (к), Тчуамени, Камавинга, Гонсало, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.

Отметим, что для Арбелоа это будет дебют в Ла Лиге в качестве рулевого "сливочных". В первом матче в рамках Кубка Испании "Реал" под его руководством уступил "Альбасете" (3:2).

Напомним, Арбелоа сменил на этом посту Хаби Алонсо, об уходе которого было объявлено 12 января.

"Реал", набрав 45 очков, занимает второе место в Ла Лиге, уступая лидирующей "Барселоне" четыре балла. У "Леванте" 14 баллов и предпоследняя, 19 строчка в турнирной таблице.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
12 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
13 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:00   •   идёт
Реал М
Реал М
(Мадрид)
0:0
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Живи спортом!