Испания
Сегодня 22:52
 

"Ливерпуль" предложил 150 миллионов за лидера "Реала"

"Ливерпуль" сделал предложение в 150 миллионов евро за уругвайского полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде, что поставило "королевский клуб" перед непростым решением, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

"Реал" сомневается: отпускать или держать лидера

В мадридском клубе Вальверде традиционно считался неприкасаемым, и сам игрок неоднократно подчеркивал желание остаться, имея контракт до 2029 года. Однако сумма в 150 миллионов евро вызвала обсуждения внутри клуба, поскольку возможный трансфер может позволить усилить несколько позиций сразу.

План "Ливерпуля": удвоенная зарплата и огромная подъёмная

Английский клуб видит в Вальверде ключевую фигуру для обновления состава. Помимо рекордного трансферного предложения, "Ливерпуль" готов удвоить зарплату уругвайца и предложить значительную подписную премию, рассчитывая убедить игрока стать лидером новой команды.


Последствия для рынка: возможный трансфер, который всем перекроит лето

Активность "Ливерпуля" делает Вальверде одной из главных целей летнего окна. В клубе верят, что он идеально впишется в интенсивный стиль игры и поможет вернуть стабильность. В то же время "Реал" понимает, что потеряет одного из самых универсальных футболистов команды. Решение мадридцев — отказать или начать переговоры — может стать одним из ключевых событий грядущего трансферного лета.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
13 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

