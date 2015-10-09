"Ливерпуль" предложил 150 миллионов за лидера "Реала"

"Ливерпуль" сделал предложение в 150 миллионов евро за уругвайского полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде, что поставило "королевский клуб" перед непростым решением, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

"Реал" сомневается: отпускать или держать лидера

В мадридском клубе Вальверде традиционно считался неприкасаемым, и сам игрок неоднократно подчеркивал желание остаться, имея контракт до 2029 года. Однако сумма в 150 миллионов евро вызвала обсуждения внутри клуба, поскольку возможный трансфер может позволить усилить несколько позиций сразу.

План "Ливерпуля": удвоенная зарплата и огромная подъёмная

Английский клуб видит в Вальверде ключевую фигуру для обновления состава. Помимо рекордного трансферного предложения, "Ливерпуль" готов удвоить зарплату уругвайца и предложить значительную подписную премию, рассчитывая убедить игрока стать лидером новой команды.

Последствия для рынка: возможный трансфер, который всем перекроит лето

Активность "Ливерпуля" делает Вальверде одной из главных целей летнего окна. В клубе верят, что он идеально впишется в интенсивный стиль игры и поможет вернуть стабильность. В то же время "Реал" понимает, что потеряет одного из самых универсальных футболистов команды. Решение мадридцев — отказать или начать переговоры — может стать одним из ключевых событий грядущего трансферного лета.