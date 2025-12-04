Испания
ФИФА дала две недели игроку "Реала", чтобы покинуть клуб

Главный тренер мадридского "Реала" баскский специалист Хаби Алонсо в ближайшее время столкнётся с проблемой в составе "сливочных", передают Vesti.kz.

Марокко забирает игрока "Реала" на месяц и больше

Как сообщает Don Balon, хавбек "королевского клуба" Браим Диас включён в окончательную заявку сборной Марокко на Кубок Африки, который стартует 21 декабря. Согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), все вызванные игроки должны прибыть в расположение своих сборных не позднее 15 декабря, поэтому испанский гранд не сможет удержать игрока.

Под вопросом остаётся даже участие Диаса в матче против "Алавеса" 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги — уже на следующий день он обязан покинуть Мадрид.

Проблема для Хаби Алонсо: минус важный игрок ротации

Для главного тренера "Реала" потеря Диаса — серьёзный удар. Хотя полузащитник и не является железным игроком основы, он регулярно выходит на замену и помогает команде вскрывать оборону соперников либо давать отдых лидерам.

Теперь Алонсо на месяц лишается одного из своих ключевых "джокеров". Причём в самый тяжёлый период сезона: в декабре и январе "сливочные" сыграют важные матчи в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке.


Сколько "Реал" рискует потерять Диаса

Диас может отсутствовать более шести матчей, если Марокко дойдёт до финала Кубка Африки. В этом случае, по данным источника, игрок вернётся в Мадрид только в конце января.

В текущем сезоне марокканец отыграл за "королевский клуб" 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 40 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

