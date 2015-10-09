ФИФА дала две недели игроку "Реала", чтобы покинуть клуб

Главный тренер мадридского "Реала" баскский специалист Хаби Алонсо в ближайшее время столкнётся с проблемой в составе "сливочных", передают Vesti.kz.

Марокко забирает игрока "Реала" на месяц и больше

Как сообщает Don Balon, хавбек "королевского клуба" Браим Диас включён в окончательную заявку сборной Марокко на Кубок Африки, который стартует 21 декабря. Согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), все вызванные игроки должны прибыть в расположение своих сборных не позднее 15 декабря, поэтому испанский гранд не сможет удержать игрока.

Под вопросом остаётся даже участие Диаса в матче против "Алавеса" 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги — уже на следующий день он обязан покинуть Мадрид.

Проблема для Хаби Алонсо: минус важный игрок ротации

Для главного тренера "Реала" потеря Диаса — серьёзный удар. Хотя полузащитник и не является железным игроком основы, он регулярно выходит на замену и помогает команде вскрывать оборону соперников либо давать отдых лидерам.

Теперь Алонсо на месяц лишается одного из своих ключевых "джокеров". Причём в самый тяжёлый период сезона: в декабре и январе "сливочные" сыграют важные матчи в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке.

Сколько "Реал" рискует потерять Диаса

Диас может отсутствовать более шести матчей, если Марокко дойдёт до финала Кубка Африки. В этом случае, по данным источника, игрок вернётся в Мадрид только в конце января.

В текущем сезоне марокканец отыграл за "королевский клуб" 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее лидеры "Реала" вмешались в выборы нового тренера: имя фаворита уже известно по ссылке.

Добавим также, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов зимой забрать таланта "Реала" за 80 миллионов после конфликта с Алонсо.

Зидан готов отказаться от сборной Франции ради особенной команды

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!