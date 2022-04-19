"Барселона" после поражения в Ла Лиге повторила антирекорд

"Барселона" впервые с апреля 2003 года уступила в двух домашних матчах подряд во всех турнирах, сообщает Gracenote в своем Twitter.

18 апреля "Барса" в матче 32-го тура чемпионата Испании уступила на "Камп Ноу" "Кадису" со счетом 0:1.

14 апреля "Барселона" проиграла в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы на своем поле немецкому "Айтрахту" - 2:3. После этого поражения "сине-гранатовые" вылетели из турнира.

Отметим, что "Барселона" набрала 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Кадис", после этой победы набрал 31 очко и ушел из зоны вылета. Сейчас команда располагается на 16-м месте. Лидирует в примере "Реал", у которого 75 баллов.

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