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"Разница огромная". Футболист "молодежки" - о переходе в испанский клуб, сравнении с Казахстаном и уходе из "Шахтера"

Также о тренировках.

"Разница огромная". Футболист "молодежки" - о переходе в испанский клуб, сравнении с Казахстаном и уходе из "Шахтера"
Дмитрий Бачек (в центре). Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Испания
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Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Дмитрий Бачек рассказал о своем переходе в "Побленсе" и оценил уровень футбола в Испании, сообщает Inbusiness.kz.

- В нынешнем и прошлом году у тебя был достаточно широкий выбор команд, где ты мог оказаться, были клубы из Хорватии, Белоруссии и даже Италии. Как ты в итоге оказался в Испании в клубе "Побленсе"? Расскажи, пожалуйста, о деталях контракта.

– Вариант с Испанией не рассматривался на этом этапе. Я должен был начинать сезон в Хорватии, засветиться и только потом смотреть варианты из Испании, Италии и т.д. В связи с тем, что Казахстан был закрыт, и я не смог полететь в Хорватию нам пришлось смотреть варианты в Испании. Было несколько вариантов, но "Побленсе" был больше заинтересован во мне. Подписали контракт по системе "1+1".

– Как тебе испанский футбол в целом? Есть ли принципиальные отличия в тренировочном плане от того же "Шахтера"?

– Разница огромная. Уровень клубов и мастерство игроков очень высоки. Интенсивность игры, скорости не сопоставимые. Принципиальная разница в отношении к игроку. Очень много индивидуальных тренировок с игроками. Например, в моем случае тренеры просят больше брать игру на себя, потеряешь мяч – ничего страшного, рискуй, атакуй, обводи и бей. Все игроки атаки больше играют и развивают индивидуальное мастерство. В Казахстане было наоборот, надо играть в пас, надежно и не рисковать. В этом принципиальная разница в работе с атакующими игроками.

– Как тебя приняли новые напарники по команде и как сложились отношения с ними? Знают ли они что-нибудь о Казахстане?

– В команде приняли очень хорошо, все очень дружелюбные, помогают на тренировках, подсказывают. О Казахстане знают мало, только все говорят, что там очень холодно.

– Насколько я знаю, по окончании контракта с "Шахтером" у тебя сложились не совсем простые отношения с руководством карагандинского клуба. Что конкретно было? И каковы сейчас отношения?

– Все, что было с прошлым руководством – это вчерашний день и вспоминать это не хочу. Может потом, но сейчас точно нет. С нынешним руководством "Шахтера" отношения хорошие и я благодарен, что мне пошли на встречу, и я ушёл нормально.

– Дима, ты первый казахстанец, который играет в испанском чемпионате, пусть пока даже не в самой высшей лиге. Есть ли шанс у других наших соотечественников заиграть в Испании? Ведь это определенно мечта любого футболиста.

– Может не совсем ответ к вопросу, но я хотел бы заметить одну деталь. Я читал комментарии по поводу лиги Сегунда Б и в Казахстане ее называют третьей лигой, полупрофессиональной, и т.д и глубоко в этом заблуждаются. Хотел бы внести ясность. В Испании три профессиональные лиги, где играют профессиональные команды: Ла Лига, Ла Лига 2 (Сегунда А) и Сегунда Б. В этих лигах играют профессиональные команды и игроки с лицензией профессионала. Дальше начинается Терсера, где как раз играют полупрофессиональные команды. Наша лига – Сегунда Б, где играют все дублирующие команды всех больших клубов, плюс – это лига где в основном играют и обкатывают молодых игроков. По большому счету, это турнир дублеров вперемешку с некоторыми клубами, кто имеет лицензию профессионального клуба. Хотел, чтобы было понимание в данном вопросе.

В Испании я вроде не первый, в Сегунде наверное да. В прошлом году играл Асылбек Сейткалиев и отзывы о нем очень хорошие были, вроде визу рабочую не дали и не смог приехать. В Испанию попасть очень сложно, и в моем понимании очень многое зависит от агента. Если сильный агент и есть определенный уровень, мастерство, то есть шанс.

От второй лиги Казахстана до "Реала". Что нужно знать о казахстанском футболисте, уехавшем в Испанию

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Испания Шахтер ФК КПЛ-2020

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