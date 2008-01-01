"Реал" обыграл "Севилью" из-за автогола голкипера

"Реал" обыграл "Севилью" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоялась в Севилье и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, Винисиус Жуниор в подкате чуть-чуть коснулся мяча, но это смутило Яссина Боно - мяч от рук вратаря отскочил за линию ворот, был записан автогол.

"Реал" набрал 20 очков и вернулся на третью строчку. У "Севильи" осталось 16 баллов и пятое место в Ла Лиге.