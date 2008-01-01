Зидан оказался на грани увольнения из "Реала"

Испанское издание Marca оценило дальнейшие перспективы 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского "Реала" после поражения от донецкого "Шахтера" (0:2) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Отмечается, что доверие к Зидану в "Реале" уже не то, что было раньше. Многие из его решений ставятся под сомнение, как и его перспективы работы на своем посту. Эта и следующая недели станут решающими.

В ближайшее время "Реал" сыграет с "Севильей", мюнхенгладбахской "Боруссией" и мадридским "Атлетико". Перспективы "королевского клуба" на этот сезон, как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов, станут более ясными после этих двух недель.

Руководство клуба было уверено, что результаты придут в норму, но поражение от "Шахтера" оказало существенное влияние. Многое будет зависеть от немедленной реакции команды, но в любом случае важные решения могут быть приняты уже в самое ближайшее время.

Напомним, что в ЛЧ "Реал", набрав семь очков в пяти матчах, занимает третье место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании "королевский клуб" идет четвертым с 17 очками.