Самый дорогой футболист мира оказался не по карману "Реалу"

Мадридский "Реал" не сможет осуществить трансфер нападающего "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По данным источника, "королевский клуб", как и многие европейские, из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. В связи с этим "Реалу" придется отложить подписание французского нападающего. Одной из причин также является высокая заработная плата футболиста.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Монако" за 180 миллионов евро. Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в восьми матчах, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. По оценкам CIES Football Observatory, его трансферная стоимость составляет 265,2 миллиона евро.