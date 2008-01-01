"Барселона" отказалась продавать Месси за 250 миллионов евро

"Барселона" отказалась продавать нападающего Лионеля Месси "Интеру" за 250 миллионов евро в 2006 году. Об этом рассказал кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта, передает "Чемпионат".

"Никто из тех, кто любит "Барселону", не может сомневаться в Месси. Надеюсь, что меня назначат президентом и я поговорю с ним. В 2006 году мы отклонили предложение "Интера", который предлагал 250 миллионов евро. Массимо Моратти хотел привести Месси в свой клуб.

У нас есть план по восстановлению драматичной экономической ситуации в клубе. Мы не можем изменить мир, но мы способны сделать его лучше. Мы хотим сделать это с помощью твердого слова, страсти и любви. Мы хотим осчастливить людей, и это не предвыборное обещание", - сказал Лапорта.

Отметим, что ранее другой кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Руссо заявил, что планирует переименовать "Камп Ноу" в честь Месси. Форвард выступает за клуб с 2000 года, начав с молодежной команды. В составе "Барселоны" Месси стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. При этом в последнее время ходят разговоры о том, что аргентинец хочет покинуть каталонцев.