Бывший тренер "Барселоны" подал в суд на клуб

При нем "сине-гранатовые" вылетели из Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 15:31
Бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен подал в суд на испанский футбольный клуб, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AS.

Специалист, покинувший команду в августе, желает получить компенсацию за расторжение контракта. Ранее сообщалось, что Сетьен намерен добиться от "Барселоны" выплаты в размере четырех миллионов евро, которые были прописаны в его договоре.

Сетьен возглавлял "Барселону" с января по август 2020 года, после чего уступил свой пост нидерландцу Рональду Куману.

В прошлом сезоне "Барса" финишировала под руководством Сетьена на втором месте, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, потерпев разгромное поражение от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.
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Футбол Испания Ла Лига Барселона
Футбол Испания
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Сегодня 15:31
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