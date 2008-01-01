Бывший тренер "Барселоны" подал в суд на клуб

Бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен
подал в суд на испанский футбольный клуб, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на AS.
Специалист, покинувший команду в августе, желает получить компенсацию за расторжение контракта. Ранее сообщалось, что Сетьен намерен добиться от "Барселоны" выплаты в размере четырех миллионов евро, которые были прописаны в его договоре.
Сетьен возглавлял "Барселону" с января по август 2020 года, после чего уступил свой пост нидерландцу Рональду Куману.
В прошлом сезоне "Барса" финишировала под руководством Сетьена на втором месте, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, потерпев разгромное поражение от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.