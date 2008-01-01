Месси надел футболку "Ньюэллс Олд Бойз" и посвятил гол в ворота "Осасуны" Марадоне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси посвятил свой гол в ворота "Осасуны" Диего Марадоне, надев под форму каталонского клуба футболку "Ньюэллс Олд Бойз" с десятым номером на спине, под которым экс-футболист сборной Аргентины играл за эту команду, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых".

Встреча 11-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Осасуной" прошла в воскресенье на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Месси отличился на 73-й минуте матча, после чего совершил свою акцию памяти. Дизайн футболки соответствует дизайну формы, в которой за "Ньюэллс Олд Бойз" играл Марадона. Причем за снятие футболки Месси заработал желтую карточку.

Чемпион мира 1986 года Марадона, скончавшийся в среду в возрасте 60 лет, играл за "Ньюэллс Олд Бойз" в 1993 году. Месси, в свою очередь, занимался в академии "Ньюэллс Олд Бойз" до того, как перебрался в "Барселону" в 2000 году.



Помимо Месси голы забили Мартин Брейтуэйт (29-я минута), Антуан Гризманн (42) и Филиппе Коутиньо (57). "Барселона" с 14 очками идет на седьмом месте в таблице.