"Реал" проиграл середняку в матче с пенальти и дикой ошибкой Куртуа

"Реал"
уступил "Алавесу"
в 11-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Уже на пятой минуте "Алавес" заработал пенальти, который точно реализовал Лукас Перес. На 49-й минуте вратарь "сливочных" Тибо Куртуа допустил грубейшую ошибку, выкатив мяч прямо на ноги сопернику, вследствие чего Хосе Луису не составило труда неотразимо пробить по пустым воротам. На 86-й минуте Каземиро один мяч отыграл, но спастись от поражения подопечные Зинедина Зидана не сумели.
После этой игры "Реал" с 17 очками расположился на четвертом месте, а "Алавес" с 13 баллами оказался на девятой позиции из 20-ти.
В 12-м туре, 5 декабря, "Реал" в гостях сыграет с "Севильей", а на следующий день "Алавес" дома примет "Реал Сосьедад".