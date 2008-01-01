Стадион "Камп Ноу" в Барселоне могут переименовать в честь Месси

Кандидат в президенты ФК "Барселона" Эмили Руссо заявил, что планирует переименовать "Камп Ноу" - домашний стадион клуба, передает goal.com. По его мнению, арена должна называться в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Руссо отметил, что в случае его прихода к руководству каталонским клубом, он соберет референдум, чтобы изменить название на "Камп Ноу Лео Месси".

Напомним, форвард выступает за "Барселону" с 2000 года, начав с молодежной команды. В составе каталонцев он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. При этом в последнее время ходят разговоры о том, что Месси хочет покинуть клуб.