"Барселона" проиграла "Атлетико" в 800-м матче Месси

Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли мадридскому "Атлетико" в десятом туре чемпионата Испании, сообщает агентство "Р-Спорт".

Игра в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 45-й минуте Янник Феррейра-Карраско. Игра против "Атлетико" стала 800-й для Лионеля Месси в составе "Барселоны".

Мадридская команда набрала 20 очков и догнала "Реал Сосьедад", который лидирует в чемпионате. При этом "Атлетико" имеет игру в запасе. "Барселона" с 11-ю баллами десятая.

Следующий матч чемпионата Испании "Атлетико" проведет 28 ноября на выезде против "Валенсии". "Барселона" днем позже примет "Осасуну".