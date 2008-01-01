Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за испанский клуб

19-летний казахстанский футболист Дмитрий Бачек
дебютировал за испанский клуб "Унион Депортиво Побленсе"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бачек вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Ибицы". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперника, у которого голами отметились Пардо и Хави Лара на 17-й и 77-й минутах соответственно.
Напомним, о переходе футболиста молодежной сборной Казахстана испанская команда сообщила
в октябре, хотя официально он был представлен
6 ноября.
Бачек является воспитанником карагандинского "Шахтера". В конце 2019 года покинул свой родной клуб. Сообщалось, что он мог оказаться в хорватском "Хайдуке", интерес к нему также проявлял немецкий "Штутгарт".
"Побленсе" основан в 1935 году и представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в высшем дивизионе.