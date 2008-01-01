Неймар подал апелляцию и снова требует от "Барселоны" 43 миллиона евро

Футболист ПСЖ и сборной Бразилии Неймар все еще планирует добиться от "Барселоны" выплаты 43,6 миллиона евро, передает "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ.

28-летний футболист ранее подал иск к каталонскому клубу с требованием выплатить ему 43,6 миллиона евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Годом позднее бразилец покинул "сине-гранатовых", перейдя в стан парижан. По итогам рассмотрения иска требования Неймара были отклонены. Более того, самого игрока обязали выплатить "Барселоне" 6,7 миллиона евро.

Адвокаты бразильского нападающего подали апелляцию на решение суда и продолжат добиваться от "Барселоны" выплаты бонусов.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в контракте бразильца с "сине-гранатовыми" в качестве отступных.