Дядя Гризманна обвинил Месси в чрезмерном влиянии на команду

Эммануэль Лопес, дядя форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, пожаловался, что тренировки каталонцев подстраиваются исключительно в угоду Лионелю Месси, сообщает Meta-ratings.kz со ссылкой на AS.



"Я был уверен, что не все будет гладко в первые полгода, но не ожидал, что это растянется на год.



Также я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Об этом не принято говорить, но в "Барсе" действительно работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего и не получается", - заявил Лопес.



29-летний Гризманн в текущем сезоне Ла Лиги провел семь матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Французский нападающий стал игроком "Барселоны", перейдя из "Атлетико" в июле 2019 года за 120 миллионов евро.



В турнирной таблице чемпионата Испании каталонский клуб после семи игр занимает восьмое место, набрав 11 очков. Лидирует "Реал Сосьедад".