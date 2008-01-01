"Реал" пропустил четыре мяча и потерпел второе поражение в Ла Лиге

Мадридский "Реал"
потерпел второе поражение в чемпионате Испании по футболу
, уступив в девятом туре в гостях "Валенсии"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Первыми успеха добились гости усилиями Карима Бензема на 23-й минуте. После чего у хозяев хет-трик оформил Карлос Солер, забивший все три гола с пенальти на 35-й, 54-й и 63-й минутах. При этом Рафаэль Варан на 43-й отметился автоголом.
После этой неудачи "Реал" с 16 очками расположился на четвертом месте, а "Валенсия" с 11 баллами оказалась на 11-й позиции из 20.
В десятом туре, 21 ноября, "Реал" в гостях сыграет с "Вильярреалом", а "Валенсия" на следующий день на выезде встретится с "Алавесом".