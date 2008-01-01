"Реал" пропустил четыре мяча и потерпел второе поражение в Ла Лиге

Три из них были забиты с пенальти.

Фото: ФК "Реал"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 08:27
Мадридский "Реал" потерпел второе поражение в чемпионате Испании по футболу, уступив в девятом туре в гостях "Валенсии", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Валенсии завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Первыми успеха добились гости усилиями Карима Бензема на 23-й минуте. После чего у хозяев хет-трик оформил Карлос Солер, забивший все три гола с пенальти на 35-й, 54-й и 63-й минутах. При этом Рафаэль Варан на 43-й отметился автоголом.



После этой неудачи "Реал" с 16 очками расположился на четвертом месте, а "Валенсия" с 11 баллами оказалась на 11-й позиции из 20.

В десятом туре, 21 ноября, "Реал" в гостях сыграет с "Вильярреалом", а "Валенсия" на следующий день на выезде встретится с "Алавесом". 
Метки:
Реал Мадрид Футбол Ла Лига
Футбол Испания
0
Сегодня 08:27
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