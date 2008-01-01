18-летний нападающий "Барселоны" получил разрыв мениска в матче Ла Лиги

Футболист "Барселоны" Ансу Фати
получил разрыв мениска в матче девятого тура чемпионата Испании
с "Бетисом"
, сообщает Р-Спорт
.
"Барселона" на своем поле разгромила
"Бетис" со счетом 5:2. Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси.
Медобследование после матча выявило у 18-летнего форварда разрыв мениска левого колена. Необходимое лечение будет определено в ближайшие дни. Сроки восстановления не уточняются.
Фати в нынешнем сезоне провел за "Барселону" десять матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи.
В десятом туре, 21 ноября, "Барселона" на выезде встретится с "Атлетико", а "Бетис" 23-го числа также в гостях сыграет против "Атлетика".