18-летний нападающий "Барселоны" получил разрыв мениска в матче Ла Лиги

Во встрече было забито семь мячей.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 13:01
Футболист "Барселоны" Ансу Фати получил разрыв мениска в матче девятого тура чемпионата Испании с "Бетисом", сообщает Р-Спорт.

"Барселона" на своем поле разгромила "Бетис" со счетом 5:2. Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси.

Медобследование после матча выявило у 18-летнего форварда разрыв мениска левого колена. Необходимое лечение будет определено в ближайшие дни. Сроки восстановления не уточняются.

Фати в нынешнем сезоне провел за "Барселону" десять матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи.

В десятом туре, 21 ноября, "Барселона" на выезде встретится с "Атлетико", а "Бетис" 23-го числа также в гостях сыграет против "Атлетика".
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Футбол Испания
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Сегодня 13:01
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