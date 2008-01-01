Месси вышел на замену и помог "Барселоне" разгромить "Бетис" в Ла Лиге

При этом Гризманн не реализовал пенальти.

Фото: ФК "Барселона"©
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Сегодня 09:29
"Барселона" победила "Бетис" в девятом туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонского клуба.

В первом тайме команды обменялись голами, тогда как после перерыва и выхода на замену Лионеля Месси вместо Ансу Фати "сине-гранатовые" заиграли активно и довели игру до победы.

В составе хозяев отличились Усман Дембеле (22-я минута), Антуан Гризманн (49-я), Лионель Месси (61-я, с пенальти, 82-я) и Педри (90-я). У гостей отличились Антонио Санабрия (45+2-я) и Лоренцо Морон (73-я).

При этом Гризманн на 33-й минуте не реализовал пенальти.

Кроме того, "Бетис" заканчивал матч вдесятером вследствие удаления Аисса Манди на 60-й минуте.



Как итог, "Барселона" прервала безвыигрышную серию из четырех матчей и расположилась на восьмом месте, набрав 11 очков. "Бетис" с 12 баллами оказался на седьмой позиции из 20.

В десятом туре, 21 ноября, "Барселона" на выезде встретится с "Атлетико", а "Бетис" 23-го числа также в гостях сыграет против "Атлетика".
Метки:
Футбол Барселона Испания Ла Лига Месси Лионель
Футбол Испания
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Сегодня 09:29
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