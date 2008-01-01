Месси вышел на замену и помог "Барселоне" разгромить "Бетис" в Ла Лиге

"Барселона"
победила "Бетис"
в девятом туре чемпионата Испании по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонского клуба.
В первом тайме команды обменялись голами, тогда как после перерыва и выхода на замену Лионеля Месси вместо Ансу Фати "сине-гранатовые" заиграли активно и довели игру до победы.
В составе хозяев отличились Усман Дембеле (22-я минута), Антуан Гризманн (49-я), Лионель Месси (61-я, с пенальти, 82-я) и Педри (90-я). У гостей отличились Антонио Санабрия (45+2-я) и Лоренцо Морон (73-я).
При этом Гризманн на 33-й минуте не реализовал пенальти.
Кроме того, "Бетис" заканчивал матч вдесятером вследствие удаления Аисса Манди на 60-й минуте.
Как итог, "Барселона" прервала безвыигрышную серию из четырех матчей и расположилась на восьмом месте, набрав 11 очков. "Бетис" с 12 баллами оказался на седьмой позиции из 20.
В десятом туре, 21 ноября, "Барселона" на выезде встретится с "Атлетико", а "Бетис" 23-го числа также в гостях сыграет против "Атлетика".